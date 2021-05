Ayuso buscará la fórmula para que Vox tenga un puesto en la Mesa de la Asamblea de Madrid

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado durante su paso en la mañana de este viernes por FITUR que su intención es que Vox tenga un puesto en la Mesa de la Asamblea cuando ésta se constituya el próximo día 8: “Pretendo mantener una buena relación con Vox, con quien me he entendido en algunas ocasiones a lo largo de los últimos dos años y en otras ocasiones no. Tanto es así que tienen solo 13 diputados en un Parlamento de 136 y voy a buscar la manera de que tengan un puesto en la Mesa de la Asamblea porque creo que es de ley porque nos vamos tener que entender en algunas ocasiones”.

Sin embargo, Ayuso ha querido dejar claro a los de Rocío Monasterio que el liderazgo de la acción de gobierno durante esta legislatura estará en manos del gabinete monocolor del PP: “Tengo una amplísima mayoría de diputados porque la sociedad madrileña lo ha votado de esta manera para que yo gobierne en libertad. Nosotros tenemos más escaños que las tres izquierdas juntas y voy a gobernar para todo el mundo intentando que todos los madrileños se sientan representados en este Gobierno”.

Por ello, Ayuso ha asegurado que gobernará “en libertad, bajo mi criterio y será Vox el que decida si me bloquea o no las distintas iniciativas que lleve a la Cámara. Mi postura está clara: libertad y mi proyecto. Tendrán que ser ellos los que decidan por qué se suman constantemente o no para tirar por tierra las iniciativas que lleve al Parlamento”.