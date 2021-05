María Luisa Merlo: «Mientras tenga energía y memoria, seguiré actuando»

Peligrosas, inocentes, malintencionadas, piadosas, grandes, pequeñas, importantes, absurdas, ¿inteligentes? Las mentiras tienen casi tantas formas como motivaciones quienes hacen uso de ellas, pero, ¿puede realmente una mentira responder a la astucia y a la ingeniosidad de quien la defiende? «Aquí yo, como María Luisa Merlo, discrepo con Joe Dipietro, al menos con el título que le ha dado a la obra, porque para mí una mentira no puede ser inteligente, claro que yo no he mentido en mi vida», asegura la actriz natural de Valencia. Una confesión, no obstante, que no interfiere en absoluto en la interpretación de la protagonista sobre el texto del dramaturgo estadounidense: «Una cosa es lo que pienso yo y otra lo que piensa el personaje, para eso trabajamos tan duro en su construcción, de hecho, el momento de dejar de ser yo misma para salir a actuar es el más fácil de todo el proceso, ¡y el más divertido!», continúa Merlo. Y qué otra cosa se podía esperar de alguien con más de 60 años de experiencia sobre los escenarios, a punto de cumplir los 80 y que vuelve a estar de estreno en la capital.

Con «Mentiras inteligentes», María Luisa Merlo celebra la que ha sido una larga y prolífera carrera hasta consagrarse como una de las últimas damas de la escena española, aunque a ella le cueste verlo: «Creo que no soy consciente, me sigue sorprendiendo como cuando era joven que los medios se interesen por entrevistarme», admite la artista que, eso sí, se reconoce «con mucha más sabiduría» y «con muchos menos nervios» que entonces. Otra de las cosas que han cambiado desde que aquella cara desconocida despuntara por primera vez en el programa Estudio 1 de Televisión Española es el género en el que Merlo se siente más cómoda, y se explica: «Fui pionera de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pero ya no tengo edad para hacer eso; ahora lo que me gusta es vestirme de señora y hacer reír en un momento y obligar a pensar al otro, en fin, hacer alta comedia como esta».

Bajo la dirección de Raquel Pérez y gracias a Descalzos Producciones, María Luisa Merlo encarna en «Mentiras inteligentes» a Alicia, según la actriz, «una auténtica matriarca, una mujer a la que toda la familia tiene respeto», y profundiza: «Ella es la madre de todos y, como tal, tiene un sexto sentido para detectar si algo va mal, así que intentará solucionarlo sin enfrentarse a nadie directamente, pero sin dejar de decir lo que piensa, y en eso sí me siento muy identificada con ella». Y es que, cuando su marido le advierte de que ha notado raro a su hijo tras jugar al tenis, Alicia no duda en convocar a toda la familia a merendar para dar con la verdad.

Merlo tampoco deja escapar el peso de los personajes femeninos en esta obra e, incluso, la califica de feminista: «Alicia es una mujer del momento, que no consiente ninguna actitud anticuada y que tiene mucha autoridad; además, todo lo que hace en el día que transcurre durante la función es para ayudar a su nuera en su matrimonio, a la que trata con muchísimo amor y ternura».

El papel de Sonia corre a cargo de la actriz Ana Escribano, a la que se suman dos nombres más: Juan Jesús Valverde interpretando a Fernando, el marido de Alicia; y Jesús Cisneros como Fer, el hijo de ambos. Sobre todos ellos, Merlo solo tiene buenas palabras: «Con Valverde siento una unión estupenda por el naturalismo que tenemos los dos, con Cisneros llevo años trabajando y la comunicación con él es muy buena y Escribano está divina en esta obra, ha hecho un gran trabajo». El resultado, una disparatada comedia en la que, entre el caos de confesiones inesperadas y la cascada de mentiras encadenadas, hay lugar para la reflexión: ¿qué necesitamos para ser felices?

Desde el 21 de mayo, «Mentiras inteligentes» estará en el Teatro Amaya hasta el próximo 27 de junio, una oportunidad única para disfrutar del talento de María Luisa Merlo, pero no la última: «Mientras tenga energía y memoria, seguiré actuando y, por ahora, me encuentro con grandes condiciones». Tanto, que incluso dice que, como Alicia y pese a que en este caso no hace falta un sexto sentido para percatarse de las dificultades que atraviesa el teatro español hoy en día, «invitaría a una cena multitudinaria a los políticos de todos los partidos para contarles en torno a una mesa por qué es importante la cultura y por qué es importante apoyarla». Y esto, si lo dice María Luisa Merlo, no puede ser mentira.