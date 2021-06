Así era el tráfico de la Puerta del Sol... hace 100 años

No tardaremos en ver la Puerta del Sol peatonalizada. Sin embargo, no siempre fue así. No hay que irse solo a la irrupción de los coches motorizados. Hubo una época en la que la plaza era un hervidero de carromatos y tranvías, los primeros de ellos de “tracción de sangre”. Es decir, tirados por animales. Ejemplo de ello fue la Línea Sol-Salamanca, inaugurada en 1871

Y es que el tráfico en la Puerta del Sol era un asunto tan controvertido hoy... como en el siglo XIX. Era un punto obligado de paso para todos aquellos que cruzaban la ciudad. De hecho, un informe de mediados de aquel siglo cifraba el tránsito que sufría el entorno, desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche: casi 4.000 carruajes y más de 1.400 caballerías. Por ello, las autoridades de entonces convinieron en reorganizar el entorno, sobre todo en lo que se refería a la anchura de las calles.

La primera línea de tranvías electrificada data de 1898. De organización caótica al principio, finalmente se colocaron una serie de barandillas para que los viajeros pudieran esperar a los tranvías de forma ordenada. Ya en 1906 se estableció el primer “buho”, un servicio nocturno para funcionaba a partir de las nueve de la noche.

El entorno de Sol, en 1920

“Un paseo, a la vez un salón, un teatro, una academia, un jardín, una plaza de armas, un mercado. Desde que apunta el día hasta después de medianoche, hay allí una turba inmóvil y una muchedumbre que va y viene por las diez grandes calles que a la plaza afluyen, con tal movimiento de coches que aturde y marea”. Así describió la plaza, a finales del XIX, el escritor Edmundo de Amicis en “España: impresiones de un viaje hecho durante el reinado de D. Amadeo I”.

Poco a poco, se hizo patente la necesidad de establecer un sistema de transporte subterráneo. Fue ahí cuando surgió el Metro, siendo una de las primeras estaciones la de Sol. Perteneciente a la línea 1, entró en vigor el 17 de octubre de 1919, en una comitiva a la que asistió Alfonso XIII. Fue entonces cuando se hizo realidad el primer tramo de Metro de la ciudad: Sol-Cuatro Caminos.