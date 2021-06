Almeida desvela la razón por la que Pedro Sánchez no pisa la ciudad de Madrid

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha interpelado este miércoles durante el debate sobre el estado de la ciudad al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha advertido que Madrid “no se toca” y que el Ejecutivo municipal “no va a permitir que los madrileños soporten” el “chantaje” por los indultos del ‘procés’.

Durante su discurso ha querido comentar en torno irónico por qué, a su juicio, el presidente del Gobierno no pisa la ciudad de Madrid. Y es que, en su turno de réplica, el portavoz del PSOE, Pepu Hernández, había asegurado que Sánchez estaba dedicado a la gestión y a la llegada a España de los fondos europeos. Un argumento que no ha convencido a Almeida: “Se equivoca, si no pisa Madrid, está con el presidente Biden”. Un dardo a Moncloa por la “cumbre” de apenas 50 segundos que compartió Sánchez con el presidente estadounidense en la reciente reunión de los líderes de la OTAN.

¿Por qué Pedro Sánchez no pisa Madrid?@AlmeidaPP_ te lo explica 😂 pic.twitter.com/OENI3iwjws — Ismael Sirio López Martín 🇪🇸 (@ismaelquesada) June 30, 2021

La oposición a la medida de gracia concedida la semana pasada a los nueve líderes independentistas del ‘procés’ con penas de prisión ha sido uno de los asuntos a los que se ha referido el alcalde y portavoz nacional del PP durante su primera intervención del debate sobre el estado de la ciudad, el segundo pleno de estas características que se celebra durante su mandato.

En ese escenario, Almeida ha reivindicado que Madrid es “esa tierra de oportunidades” en la que “a nadie se le pregunta de dónde viene o de dónde va”, y donde a “nadie se le impone cómo tiene que pensar, porque dentro de la diferencia nosotros nunca asumiremos el modelo de pensamiento único que desde la izquierda se pretende establecer, y los cánones de pensamiento que se pretenden imponer a aquellos que pensamos distinto”.

Y “más aún en estos tiempos”, ha hilado, “en los que nunca se había producido un desafío al modelo constitucional de convivencia como el que tenemos en estos momentos en España, auxiliado por un Gobierno de la nación que está perdido en esta materia más allá de estar centrado en su permanencia en el Gobierno de la nación a toda costa y a cualquier precio”.

“Por eso le decimos alto y claro al Gobierno de la nación: que Madrid no se toca, y que si trata de tocar Madrid responderemos con todos los instrumentos jurídicos y políticos que estén a nuestro alcance”, ha advertido Almeida. Y ha abundado: “Este es un mensaje al presidente del Gobierno: indultar a los golpistas no puede suponer la condena para Madrid. Y desde luego no puede suponer que las componendas de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes perjudiquen a la ciudad de Madrid, no lo vamos a permitir, no vamos a permitir que el indulto a los independentistas sea nuestra condena”.

El regidor ha añadido que “ya estamos viendo los beneficios que se obtienen de ser desleal con el modelo constitucional” y que “se puede indultar golpistas y al mismo tiempo se puede, en la gestión diaria, perjudicar gravemente a la ciudad de Madrid”. “Barcelona va a recibir en concepto de compensación por transporte público 87 millones de euros. Madrid 45 (millones). No sé si la cifra de Barcelona es adecuada o no es adecuada, lo que sí sé es que Madrid, con el doble de población, no puede recibir la mitad. Y esto, el pago al chantaje al independentismo, no lo tienen por qué soportar los madrileños. Y no vamos a permitir que los madrileños soporten ese chantaje”, ha advertido.

Almeida ha comenzado su intervención recordando a los madrileños fallecidos durante la pandemia y a las cuatro personas que perdieron la vida en enero en la explosión de la calle de Toledo, y después ha pasado a repasar su gestión desde septiembre de 2020, cuando se celebró el último pleno del estado de la ciudad, y a hacer “una serie de reflexiones” sobre el mejor futuro de la capital.