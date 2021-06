Los indultos agitan Vallecas

No a los indultos de los líderes independentistas que ha hecho Pedro Sánchez. Los populares lo dirán de todas las formas posibles en el primer pleno de la legislatura que se celebra el día 8 de julio. Para empezar, llevarán una declaración institucional para que sea leída en la Cámara. «Queremos dar una oportunidad a todos esos progresistas o gente que se llama de izquierdas y han manifestado en público y en privado su rechazo a los indultos. Si no la aprueban, tendrán que significarse en la Asamblea», dijo ayer el portavoz de los populares, Alfonso Serrano, tras la reunión de la Junta de Portavoces.

En segundo lugar, presentarán una proposición no de ley para su debate en la Cámara de Vallecas contra los indultos. «No queremos que sean el principio de unas negociaciones. No por la concordia y el buenismo que nos vende el Gobierno de España, sino para pagar las ansias y el hambre independentista que nunca han dejado de tener sea por vía de indultos, sea concediendo medidas de gracia del Tribunal de Cuentas para que no paguen lo que han desfalcado al erario público, sean por cuestiones competenciales de financiación o de fiscalidad y luego pretendan que los madrileños o el conjunto de los españoles paguen esa factura a Pedro Sánchez del independentismo», añadió Serrano.

La iniciativa forma parte de la campaña de oposición que han iniciado los populares en todos los consistorios de la localidad con iniciativas similares. Precisamente, los grupos municipales de PP, Vox y Cs en el Ayuntamiento de la capital votaron ayer en el Pleno una iniciativa en la que instan al Gobierno central a no conceder indultos a los separatistas, que contó con la oposición de PSOE y Más Madrid.

En el Senado, la secretaria general de los populares madrileños, Ana Camins, también formuló hace unos días una pregunta oral en la sesión de control al Gobierno sobre los indultos y acusó al Ejecutivo de «convertirse en el felpudo de todos los delincuentes que pisotean la democracia española». Además, estos días atrás, varias sedes del PP, tanto de distritos de la capital como de la Comunidad de Madrid han instalado mesas para recoger firmas contra los indultos.

Otro de los asuntos a tratar en el pleno del próximo día 8 será la modificación de la Ley de Telemadrid, la primera iniciativa que registró el Grupo Popular en la Asamblea .

Entre los cambios que se pretenden introducir figura que el mandato del director general sea de cuatro años no renovables contados desde su nombramiento. Así, tres meses antes de que concluya el mandato, el Consejo de Administración del ente público tendrá que iniciar el procedimiento para la elección del sustituto.

El Grupo Socialista tachó ayer de «atropello democrático» que la iniciativa se tramite por el procedimiento de lectura única, que sirve para acortar plazos.