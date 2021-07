Chamberí, laboratorio de la Inteligencia Artificial

El distrito de Chamberí, concretamente lo que era la Casa de la Cultura Ciudadana, inaugurará en septiembre el centro municipal de inteligencia artificial, germen de “empleos que ni se imaginan en este momento”, han anunciado este martes la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño.

Divulgación de lo que es la inteligencia artificial y formación en un ámbito con una elevadísima empleabilidad son las dos patas del nuevo centro municipal de innovación, el Madrid Innovation Lab (MIL), que subirá la persiana, mediante colaboración público-privada, tras el verano.

“Queremos generar la semilla y la inquietud de los jóvenes de Madrid para que conozcan la inteligencia artificial con el fin de entrar en ese mundo y conseguir una empleabilidad muy alta, que es la que genera”, ha resumido Niño. “La inteligencia artificial nos rodea de todas las formas posibles”, ha constatado.

Más allá del “falso mito” de Skynet en “Terminator”

El nuevo equipamiento municipal servirá además para “desterrar prejuicios y falsos mitos sobre esta tecnología”, que la gran mayoría asocia a “Skynet persiguiendo a Schwarzenegger” en ‘Terminator’ o “a un robot enfadado detrás de Will Smith” en ‘Yo, Robot’.

En el Consistorio, como ha destacado Niño, tienen claro que pueden aportar su granito de arena a “cambiar el mundo” de la mano de la inteligencia artificial, “que experimentará uno de los mayores crecimientos” dado que algunos estudios “estiman que su crecimiento anual en cinco años será de más del 35 por ciento y multiplicará los ingresos y la inversión por diez con 300.000 millones de dólares en 2026”.

Nuevos empleos

El concejal no ha obviado que “la mitad de los empleos serán automatizados pero la inteligencia artificial dará lugar a miles de puestos de trabajo que hoy no se pueden ni imaginar”.

“El Madrid Innovation Lab será un espacio físico para intercambiar conocimiento e incentivar la cooperación público-privada, donde los jóvenes y no tan jóvenes se familiaricen con la inteligencia artificial para que sea un polo de atracción de talento para desarrollar los empleos del futuro”, ha resumido Ángel Niño.

Innovar

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha planteado una disyuntiva en el Madrid postpandemia que cada vez está más cerca, “aplicar las recetas de siempre o innovar”. En el Consistorio han apostado por la segunda opción, ha destacado, y muestra de esa “declaración de intenciones” es que por primera vez el Ayuntamiento de Madrid cuenta con una concejalía de innovación.

“Venimos a cuestionar el status quo para no hacer lo de siempre con tecnología que aún no podemos imaginarnos”, ha subrayado Villacís, que ha defendido que no se se trata de ver la inteligencia artificial como un elemento con el que competir sino como un “aliado del trabajo humano”.

Y “para eso hay que formar trayendo talento tecnológico de todo el mundo y formar a jóvenes para que sean competitivos en este área”, ha recetado la vicealcaldesa. El foco será Madrid Innovation Lab, un “ágora moderna” y muestra de que “una institución pública se comporta como una privada”.

Begoña Villacís ha remarcado que como ciudad no quieren “competir con salarios bajos ni en condiciones precarias, algo que ya ocurre en otros sitios, sino competir siendo punteros con la inteligencia artificial, con el big data, con esas tecnologías”.

Unido también al Campus del Videojuego, a ubicar en la Casa de Campo, para que Madrid sea puntera “no en 2050 (en una pulla al proyecto económico y social presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez) sino a partir del año que viene”.

El MIL estará abierto a cualquier persona, así como a starups, universidades, empresas y Ayuntamiento, ha avanzado Ángel Niño. Diariamente ofrecerá formación. Desde el distrito se han aportado 40.000 euros en la reforma mientras que ayer se sacó la licitación para la dinamización del centro en sus variantes de formación y divulgación. Su importe es de 480.000 euros “para extender la inteligencia artificial a la ciudad”.

Casa de la Cultura de Chamberí

Madrid Innovation Lab (MIL) ocupará la que fuera Casa de la Cultura de Chamberí, ha confirmado Villacís en rueda de prensa a preguntas de la prensa. “Chamberí tiene derecho (a contar con un equipamiento de este tipo)”, ha contestado después de apuntar que el Ayuntamiento también dispone de otros espacios emblemáticos para la innovación como La Nave de Villaverde.

La vicealcaldesa ha añadido que este caso se ha unido “la demanda del distrito con la de la concejalía de Innovación” para “beneficiar a los vecinos” con “algo tan revolucionario como es el centro de innovación e inteligencia artificial”.