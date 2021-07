Vuelve el día sin bañador a Madrid el domingo: “No hay nada más inmoral que ocultar el cuerpo”

Este próximo domingo, 18 de julio, regresa el Día sin Bañador a la ciudad de Madrid. También conocido como el Día del Bañador Opcional, las organizaciones naturistas de la capital han realizado un llamamiento para secundar esta convocatoria. Se celebrará en la piscina de Aluche.

Los impulsores de la iniciativa defienden este día como un instrumento necesario a la hora de “dignificar el cuerpo humano y avanzar en que la desnudez sea una forma más de baño”. La Asociación para el Desarrollo del Naturismo en Madrid (ADN) promueve junto al Ayuntamiento de Madrid esta iniciativa. “Este tipo de actividades hacen pensar a la gente. Hacen ver que en realidad el bañador no hace falta. Y la experiencia demuestra que aunque muchos y muchas no se atrevan a dar el paso en la piscina, aprueban estos eventos, argumentan desde ADN.

Normas y recomendaciones : desde las entidades organizadoras apuntan que los participantes pondrán “llevar tu comida y bebida, aunque hay una cafetería donde sirven comidas sencillas y bebidas”. Y avisan: ”No olvides poner una toalla para sentarte, para preservar tu higiene personal. Lo recomendamos siempre, y si la silla tiene espaldero la toalla debe cubrirlo también”. Del mismo modo, animan a participar a los indecisos: “Si no estás segura o seguro, de si te atreverás a prescindir del bañador, acude de todos modos. Lo más probable es que al ver la normalidad del evento te animes”.

Precio : las tarifas serán las habituales: adultos, 4,50 euros; infantil, 2,70 euros; joven, 3,60 euros, y 1,35 euros para los mayores de 65 años. Para acudir también valen los bonos habituales. Se recomienda sacar la entrada dos días antes en la web del ayuntamiento.

Horario : debido a la situación generada por la emergencia sanitaria, se han establecido dos turnos para esta jornada lúdico-festiva y con aforo reducido. Los organizadores advierten, no obstante, que el turno sin bañador será el matinal, de 10 a 14:30 horas.