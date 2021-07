Ultimátum de Ayuso: no volverá a la Conferencia de Presidentes “si no se nos escucha”

El “trato preferente para las comunidades desleales con España” y la falta de atención al resto de regiones han provocado el ultimátum de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Conferencia de Presidentes: la región que representa “no volverá a estas conferencias si no se cumple el reglamento”, ya que no existen ni “órdenes del día, ni se nos escucha”. “O la siguiente reunión se convoca conforme a reglamento o no vendremos”.

Díaz Ayuso ha aseverado que “cinco minutos” para atender los intereses de Madrid es “muy poco tiempo” y ha dicho que la estructura de la Conferencia de Presidentes “está pensada para que el presidente hable, para que todo el mundo le aplauda y poco más”. Concretamente, en la cita que se celebra en Salamanca considera que las comunidades que más aportan “nunca somos escuchadas”.

En ese sentido, asegura que ha acudido a la reunión “no solo” porque representa a Madrid sino porque le importa “lo que ocurre en toda España”. Por otro lado, entiende la posición del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de no acudir a la conferencia porque “cuando uno va a una reunión donde sabe que a lo mejor los intereses que uno quiere a final nunca son escuchados. Aunque esto, en el caso de los nacionalistas catalanes es una tónica habitual”.