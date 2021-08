Intervenidas once bayonetas de uso militar en una tienda del Rastro de Madrid

La Policía Municipal de Madrid ha intervenido en un local de antigüedades de la zona del Rastro once bayonetas de uso militar que no estaban registradas y no tenían autorización para su venta.

La intervención se desarrolló el pasado domingo 15 de agosto cuando unos agentes de paisano, de la Unidad Integral del Distrito Centro Sur, estaban realizando labores de vigilancia en la zona del Rastro.

Así accedieron a una tienda de antigüedades en la calle Ribera de Curtidores donde localizaron en dos vitrinas expuestas varias bayonetas de uso militar.

Los agentes municipales se identificaron y pidieron al encargado del establecimiento las autorizaciones pertinentes, pero el responsable dijo que desconocía que necesitaba permisos, ya que las armas no estaban registradas.

Finalmente los agentes intervinieron las once bayonetas, la más pequeña con una hoja de 14 centímetros y la mayor de 52, y abrieron expediente al responsable por tenencia ilícita de armas.