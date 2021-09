El lío jurídico que complica el «Madrid Central» de Almeida

El Ayuntamiento de la capital no desiste de su intención: el próximo día 10 de septiembre, aún podría aprobarse en Pleno la nueva ordenanza de movilidad que sustituirá definitivamente a la controvertida –desde un punto de vista jurídico– de Madrid Central. Y decimos «aún» porque, en ese camino, se ha interpuesto un escollo jurídico ajeno a la ordenanza o sus implicaciones en el medio ambiente: la suspensión cautelar del Grupo Mixto en el Ayuntamiento conformado por los concejales José Manuel Calvo, Marta Higueras, Luis Cueto y Felipe Llamas. Cuatro ediles que, tras abandonar Más Madrid, disconformes con el rumbo tomado por el partido, crearon el sello Recupera Madrid y que estarían dispuestos a apoyar la ordenanza de movilidad impulsada por José Luis Martínez-Almeida. Sus votos son ahora mismo indispensables para que el texto salga adelante.

Fue precisamente Más Madrid, liderado por Rita Maestre, quien recurrió la decisión del Ayuntamiento de crear el grupo mixto. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid aceptó la adopción de medidas cautelarísimas al constatar que se daban «circunstancias de especial urgencia».

De hecho, todo estaba previsto para que hoy, viernes, se celebrara un pleno extraordinario planteado para reestructurar las comisiones municipales y dar cabida al grupo mixto, que adquiriría así la habilitación para participar en los debates y votaciones que en ellas se celebren. Entre ellos, el de la nueva estrategia de movilidad. Sin embargo, ante la indefinición jurídica, el Pleno de hoy se ha suspendio. Ahora, el Ayuntamiento y Recupera Madrid deben presentar sus alegaciones al juzgado.

¿Será entonces posible que el grupo mixto esté constituido el día 10, día previsto para votar la ordenanza? En estos momentos es imposible saberlo. Sin embargo, desde el Consistorio no tienen ninguna duda de que el texto saldrá adelante, ya que ahora mismo es una prioridad teniendo en cuenta las exigencias medioambientales dictadas desde Bruselas. Sin olvidar que, en estos momentos, y tras los varapalos judiciales a Madrid Central, la capital carece de una ordenanza de movilidad.

En todo caso, una vez que PSOE, Más Madrid y Vox voten en contra, tal y como ya han deslizado dichas formaciones, PP y Cs precisan de al menos tres votos más para aprobar el texto. Los 15 concejales «populares» y los 11 «naranjas» suman un total de 26, a tres de la mayoría absoluta. De ahí que la participación de los ex de Más Madrid sea indispensable.

Por su parte, Más Madrid ya ha registrado una enmienda a la totalidad y 53 parciales a la ordenanza de Movilidad, entre las que incluyen adelantar de 2025 a 2023 la prohibición de entrada a los vehículos más contaminantes, la ampliación de Madrid Central y la creación de zonas de bajas emisiones en todos los distritos, con procesos participativos.

Por su parte, Vox, socio del Consistorio, ya ha revelado en varias ocasiones su intención de no apoyar al Ayuntamiento en este caso, ya que su postura es la de la «eliminación» de Madrid Central, no su mera «modificación». Además, el grupo municipal liderado por Javier Ortega Smith se había posicionado también en contra de la entrada del grupo mixto. Según aseguró el partido en redes sociales, el pleno previsto para hoy –y que finalmente no se celebrará– suponía la la consumación de «la vergüenza de la política trilera». «Este viernes, en un Pleno extraordinario, se consuma la vergüenza de la política trilera con la aprobación del grupo mixto, formado con los huidos de Más Madrid a cambio de aprobar el Madrid Central del equipo de Almeida», decía el texto.

Además, en el tuit incluían una captura de un mensaje antiguo en la misma red social firmado por Almeida días antes de las elecciones de mayo de 2019, gracias a las cuales llegó a Cibeles. «Si soy alcalde de Madrid quitaré Madrid Central desde el minuto uno. Es un experimento fallido y sin sentido. Una más de las suyas», reclamaba el entonces candidato del PP a la Alcaldía al equipo de Manuela Carmena.

En cuanto al PSOE, precisamente hoy está previsto que el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, se reúna con los concejales de un partido ahora mismo en convulsión tras la marcha de Pepu Hernández y con Mar Espinar al frente. Desde el Ayuntamiento esperan recibir los motivos que llevan a la formación socialista a votar en contra de la ordenanza, más allá del argumento de que resulta la estrategia proyectada por el PP resulta «insuficiente», tal y como han asegurado.