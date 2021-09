Kira Miró: «Soy viajera con alma de mochilera, pero con maleta de ruedas»

Gente

Kira Miró acaba de llegar de unas vacaciones en Brasil y dispuesta a encerrarse de nuevo en el «Escape Room» del Teatro Fígaro de Madrid con un estreno previo en Bilbao. Vamos, «que regreso con las pilas totalmente cargadas», dice. Viajera imparable y solitaria, la actriz confiesa que lo que más le gusta es perderse por países lejanos y con «identidad falsa» para no ser reconocida. Amante del anonimato, huye de las etiquetas y lucha para conservar bajo llave su privacidad. Ya tiene en mente sus próximos destinos: Argentina, Nueva Zelanda e Islandia.

¿No le resulta aburrido viajar sola?

Para nada. Al principio lo hice por supervivencia porque con esta profesión es complicado coincidir con personas para viajar. Estaba cansada de estar siempre esperando y empecé a hacerlo sola. Ahora es lo que más me gusta. Conozco a gente de otro entorno, diferentes culturas, personas con las que puedo ser yo en mi plenitud y sin ningún prejuicio.

¿Qué dice cuando le preguntan los desconocidos en qué trabaja?

Siempre me invento que soy estudiante de Periodismo o de Derecho. Aunque ya voy cumpliendo años y no cuela como antes. Ahora suelo añadir que estoy haciendo un master. En Cuba, hace tiempo, me preguntaron que si no era ya mayor para ser estudiante, así que tuve que inventarme que estaba realizando un posgrado.

O sea que el anonimato le da la vida...

Sí, me ayuda a resetear. No sabes lo maravilloso que es entrar en una cafetería y que nadie te reconozca ni te juzgue.

Eso de viajar sola puede tener sus riesgos... ¿Ha visto la serie «La Serpiente? Quizá se le quiten las ganas...

Uy sí, la he visto y da un poco de yuyu. Además yo soy de las que se mezclan con la gente. Conozco a alguien que me cae bien y me uno a su viaje. Soy bastante confiada. Cuando vi la serie me dio un poco de miedito, pero acabo de llegar de Brasil y he vuelto a hacer lo mismo (risas).

¿Ha vivido alguna situación incómoda o complicada en sus viajes en solitario?

Muchas, he vivido de todo. En una ocasión, cuando iba a Bali, me quede atrapada en Bangkok por un problema con el pasaporte. No pude salir del hotel porque había revueltas en el país. Mi madre lo pasó muy mal. Ahora, por ejemplo, en Brasil he vivido un asalto con pistola en primera persona.

¿Es una viajera mochilera?

Soy mochilera de trolley. (Risas). Es decir, que tengo alma de mochilera, pero viajo con maleta de ruedas. Cargar con una mochila es un rollo. No cabe nada y acabas con la espalda destrozada. Siempre voy con mi maleta pequeña de ruedas, ya sea para irme un par de días o un mes. Nunca facturo, me gustar economizar el viaje.

O sea que no lleva despliegue de vestimenta...

Para nada. Me gusta ir ligera, además en vacaciones siempre se lleva la misma ropa. Me encanta liberarme también en este aspecto y no tener que pensar en los «looks» que me voy a poner, para eso ya está el resto del año.

Vuelve a Madrid con «Escape Room», ¿probó muchos para prepararse el papel?

Qué va, solo fui a uno al que nos llevó el director de la obra y la verdad que no se me dio nada bien. Al igual que mi personaje en la obra, llegaba tarde a todos los sitios y perdía el tiempo con tonterías. Aluciné con mi compañero Leo Rivera. Sabía hacer todo perfectamente.

Hablando de escaparse... ¿Dónde lo haría en un futuro?

A Argentina, Islandia y Nueva Zelanda. Son los próximos destinos que me gustaría conocer.

¿Y de quién escaparía?

Ahora mismo de nadie. Vengo de estar viajando sola por el mundo y lo que me apetece es estar con mis amigos, compañeros y familia. Me gusta compaginar la soledad con la compañía.

¿Con quién se encerraría entre cuatro paredes sin pensárselo?

Con mis amigas, sin duda. Ponernos a bailar y a reírnos, todas ellas son muy divertidas.

¿Qué rol juega en ese grupo?

Entre mis amigas soy la que se deja llevar, me gustar fluir. Digo que sí a todo.

¿Le resulta incómodo que la encasillen en sus papeles?

Que te encasillen no es mi responsabilidad. Antes luchaba más contra ello, ahora he aprendido que no depende de mí. La gente es libre de etiquetarte y tienes que aprender a vivir con ello. Ya no me preocupa.

Ganó el concurso «El Desafío». Con lo aventurera que es, ¿se atrevería con un «Supervivientes»?

Me lo ofrecieron hace años y dije que no. De momento no quiero exponerme tanto, me gusta mantener mi parcela de privacidad.