Madrid abre al público las puertas de sus palacios

Quién no ha soñado alguna vez con perderse entre los ecos de un laberinto de pasillos de piedra, con despertarse y no encontrar el final del colchón sobre el que caen como una cascada pausada los cortinajes enredados en un bonito dosel. Quién no ha fantaseado en algún momento con protagonizar romances cortesanos, con destapar intrigas palaciegas. No será fácil en pleno siglo XXI cumplir con tales ambiciones, pero, mientras tanto, en Madrid es posible conocer y visitar los mejores escenarios para que siga volando la imaginación. Que septiembre es el mes del fin de las vacaciones, de la vuelta a la oficina y al cole y, también, el mes en el que los palacios de la región abren sus puertas al público más aventurero y novelesco.

Así, un año más y por octava edición, el programa «¡Bienvenido a palacio!» se pone en marcha y acerca a los madrileños y madrileñas los mayores tesoros de su patrimonio cultural, algunos, auténticos desconocidos y casi todos de difícil acceso en otras circunstancias por su titularidad o por su uso. En concreto, durante esta temporada que se alargará hasta el próximo mes de diciembre, podrán visitarse un total de 23 inmuebles seleccionados por conservar sus características compositivas originales, tanto a nivel arquitectónico como ornamental. Esto incluye desde el palacio de Liria, residencia oficial de la Casa de Alba en pleno centro de la capital hasta el del Infante don Luis en Boadilla del Monte pasando por alguno con nombre de artista como el que fue vivienda y estudio del pintor Joaquín Sorolla.

Más de 60.000 personas han participado ya en el programa y en esta ocasión se ofertarán 7.300 plazas gratuitas para hacer las visitas guiadas y, también, asistir a los conciertos del ciclo «Flamenco en palacio: una mirada diversa al patrimonio jondo». Eso sí, para viajar en el tiempo y pisar allí donde hubo grandes romances y mayores intrigas, hay que inscribirse a través de la página web de la Comunidad, que está muy solicitado eso de soñar.