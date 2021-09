Madrid ya tiene 125 municipios «covid free»

Madrid está fuera de riesgo alto de Covid y la pandemia empieza a remitir. De hecho, según los últimos datos de la Consejería de Sanidad, ya hay 125 municipios, de los 179 en toda la Comunidad, de no cuentan con ningún caso de coronavirus. 72 no registraron contagios en la última semana y otros 43 no han notificado ningún caso desde hace quince días. Entre los municipios sin casos se encuentran localidades pequeñas, como Alameda del Valle, Ambite, El Berrueco, Bustarviejo, Canencia, Hoyo de Manzanares, Horcajo y Horcajuelo de la Sierra, Madarcos, Montejo de la Sierra, Patones, Titulcia, Venturada o Villanueva de Perales. Pero también se aprecia una bajada sustancial en grandes municipios como Alcorcón (57 casos en una semana) o Móstoles (78).

En las últimas veinticuatro horas Madrid ha notificado 348 casos y un total de doce fallecidos. La incidencia acumulada en la Comunidad de Madrid a 14 días ha caído a los 94,9 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 135,5 registrados la semana precedente. Las Rozas y Boadilla del Monte están a la cola con cerca de los 50 casos, según se desprende del informe epidemiológico semanal publicado este martes por la Consejería de Sanidad y que analiza la semana epidemiológica entre el 13 y 19 de septiembre.

En los últimos 14 días, el número de contagiados confirmados fue de 6.435; mientras que en los últimos 7 días el número de positivos por Covid-19 confirmados fue de 2.771, que representan una incidencia de 40,9 casos por 100.000 habitantes.

A la cabeza en la incidencia a 14 días de la región está Parla (134,1), Arganda del Rey (120) y Getafe (117,2).

Brotes

En la última semana, la Comunidad de Madrid ha registrado unos 50 brotes con 236 casos y 19 de ellos han surgido en el ámbito social. La cifra supone un descenso de 16 brotes menos que la semana precedente, que ha dejado un balance de 75 casos menos asociados, según los datos de los que dispone la Consejería de Sanidad.

Se considera un brote cualquier agrupación de tres o más casos con infección activa en los que se ha establecido un vínculo epidemiológico. También se han registrado trece brotes en el ámbito educativo, un porcentaje pequeño teniendo en cuenta que la actividad académica ya ha comenzado en colegios, institutos y universidades. Por otro lado, la vacunación sigue avanzando y 80 por ciento de la población ya tiene las dos dosis.