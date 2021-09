La trifulca Cs-Vox en Madrid tensa los futuros presupuestos

Más que por las iniciativas que había encima de la mesa, el Pleno ordinario ayer cobraba especial interés por el triángulo conformado por PP, Cs y Vox. Suponía el primer encuentro entre tres formaciones que han mantenido serias diferencias en los últimos días. Por un lado, entre PP y Vox, debido a la puesta en marcha de Distrito Centro, sustituto de Madrid Central, muy duramente criticado por la formación verde. Por otro lado, entre PP y Cs, a cuenta de las abiertas diferencias que han mantenido el alcalde y la vicealcaldesa debido a una hipotética candidatura de Madrid a las Olimpiadas de 2036.

Sin embargo, faltaba un tercer enfrentamiento directo: Cs y Vox. En este caso, no estaba escrito en el guion. Explotó ayer de forma inesperada. Tanto, que ni siquiera sucedió en el Pleno, pero sí en el transcurso del mismo. Begoña Villacís publicó un tuit poco antes de las 13:00 horas. «Este tuit, y la foto que incluye, es lo más bajo que he visto en mucho tiempo. No vuelvan a utilizar la foto de mi hija. Espero rectificación y disculpas». La vicealcaldesa se refería a un mensaje previo, escrito por el el concejal de Vox, Fernando Martínez Vidal, acompañado de una foto de Villacís con su hija recíen nacida: «Rita Maestre, conocida como la ‘’asaltacapillas’', ha conseguido que el Pleno Municipal reconozca el derecho de toda mujer a ‘’ejercer su derecho al aborto en libertad’', gracias al apoyo entusiasta de Begoña Villacís y un Ciudadanos sin norte». El mensaje fue censurado por todos los grupo municipales durante el Pleno, motivo por el cual el concejal de Vox pidió disculpas y retiró el mensaje.

Sobre la LGTBfobia

La polémica vino tras una iniciativa presentada por Más Madrid para retirar las subvenciones a las entidades provida que realicen «escraches» a las mujeres que «ejercen su derecho a abortar». Una iniciativa que salió adelante gracias a los votos a favor del grupo mixto (Recupera Madrid), PSOE y también Cs, que introdujo una enmienda para preservar la «objeción de conciencia de los médicos» a la hora de practicar el aborto. Por su parte, PP y Vox votaron en contra

No fue el único punto en el que se evidenciaron las diferencias ideológicas entre los dos partidos que conforman el Gobierno de Cibeles. Una iniciativa del PSOE, presentada a raíz de la marcha neonazi del pasado 18 de septiembre, ponía sobre la mesa un «refuerzo» del Observatorio contra la LGTBfobia de la ciudad de Madrid, así como de aplicar campañas de sensibilización contra los delitos de odio. De nuevo, PP y Vox votaron en contra, mientras que Cs se mostró favorable. Gracias al voto «naranja», la iniciativa salió adelante.

La cuestión es si los tres partidos dejarán a un lado sus diferencias para afrontar un reto trascendental para el Consistorio: los presupuestos para 2022. Serían los terceros que aprueba Martínez-Almeida, después de lograr la abstención de Vox en las dos anteriores cuentas. En esta ocasión, y debido a los desacuerdos antes mencionados, con los tres partidos más distanciados con respecto a 2019, se avecinan negociaciones largas y, sobre todo, duras.