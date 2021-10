El concejal de Protocolo y Cultura de un pueblo de Madrid que llamó “zorronas” a las ediles de la oposición

El PP de Madrid ha criticado que el Ayuntamiento de Brunete mantenga al concejal de Deportes, Cultura y Protocolo de Cs, Víctor Barroso, tras llamar ‘zorronas’ a las representantes del PP en el municipio a través de las redes sociales. Así lo ha lamentado la portavoz de los populares en Brunete, Mar Nicolás, tras no prosperar la moción que presentaron para pedir la reprobación y el cese del concejal de C’s por verter comentarios machistas. “Es indecente que, con la complicidad del alcalde socialista, el concejal de C’s permanezca en su sillón del Ayuntamiento de Brunete”, ha recalcado la portavoz del PP en el municipio. “Ese señor no nos representa -ha continuado Mar Nicolás- y no debería permanecer ni un segundo más representando a los vecinos”.

Además, la portavoz del PP en Brunete ha criticado el silencio cómplice del alcalde, el socialista José Manuel Hoyo, que “en ningún momento ni ha denunciado esos repugnantes comentarios, ni nos ha apoyado”. Finalmente la votación solo ha contado con el apoyo de los 7 concejales del PP, mientras que el resto de los partidos -PSOE, C’s y Ganar Brunete- han votado (9) en contra de la reprobación y el cese del concejal de C’s por sus comentarios machistas contra la representante de los populares.

A continuación, y ante la actitud del alcalde de no cesar a Víctor Barroso de sus funciones como concejal, el grupo del PP ha decidido abandonar el Pleno. “El equipo de Gobierno ha justificado la lamentable actuación de este señor sin argumentación alguna”, ha señalado. En este punto, Mar Nicolás ha criticado la gravedad con la que han actuado especialmente las concejalas que gobiernan en Brunete. “No solo no se han puesto del lado de las mujeres, sino que se han posicionado del lado del concejal”, ha señalado. Lo ocurrido se remonta al pasado día 20 de agosto de 2021, cuando el concejal de C’s, Víctor Barroso Sánchez, difundió varias expresiones machistas y de odio sobre concejalas del PP.

Por ello solicitaron a través de la moción el cese de manera inmediata del concejal de Cs de todos sus cargos en el equipo de gobierno de la localidad, por las expresiones machistas y de odio que vertió en una cuenta de Facebook. Igualmente, los populares solicitaron su renuncia al acta de concejal al haber quedado desacreditado públicamente para el ejercicio de las labores de representación política, además de las de gestión de los recursos públicos. “Las conductas de odio y las expresiones machistas no pueden formar parte de ningún ámbito de nuestra sociedad, pero menos aún de una actividad como la política, que debe ser ejemplar en tanto y en cuanto representa y defiende los intereses de los ciudadanos”, ha explicado Mar Nicolás