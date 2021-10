La directora de los Teatro del Canal consigue un sillón en la Academia de Bellas Artes de Francia

Desde hace dos años, en los Teatros del Canal reina la danza, como si detrás de la programación de este centro de artes escénicas estuviera alguien con una especial predilección por el lenguaje de los cuerpos, alguien que hubiera provocado intencionadamente que el brazo coreógrafo de este espacio se haya hecho con el control de su espíritu creativo. Además, desde hace dos años, en los Teatro del Canal sobresalen las producciones internacionales, como si detrás de cada propuesta se escondiera una persona con mucho recorrido andado a las espaldas, un alma viajera y sedienta de talento sin fronteras y de prestigio mundial. También desde hace dos años, asumió la dirección de los Teatros del Canal Blanca María Gutiérrez Ortiz, y no puede ser simple casualidad.

Más conocida como Blanca Li, esta mujer nacida en Granada hace 57 años, tuvo su primer contacto con el arte de hablar sin mediar palabra cuando apenas era una niña a través del flamenco, cómo no. Quiso el destino que el plan de la gimnasia rítmica no le saliera como había imaginado, pero quién sabe cuántos espectáculos no se habrían perdido por el camino de no tener este pequeño tropiezo. Y es que, después de aquellas olimpiadas en las que no pudo participar, Li aterrizó en Nueva York a tiempo de ser testigo del nacimiento del hip-hop mientras se formó como bailarina y coreógrafa. El tercer vértice de su trayectoria llegaría en 1992, cuando tras fundar su primera compañía en Madrid, se mudó a París y a su universo de gráciles y puntas.

Desde entonces, Blanca Li no ha parado de sembrar éxitos inspirados por ese abanico de expresiones que van desde el flamenco hasta el ballet clásico pasando por la danza urbana, éxitos que encuentran su culmen en un sillón que es mucho más que eso, porque Blanca Li se convierte en la primera mujer coreógrafa en formar parte de la Academia de Bellas Artes de Francia. La ceremonia de ingreso tendrá lugar este miércoles 20 de octubre a partir de las 15:30 la ciudad de la luz en lo que, seguro, será una puesta en escena digna de tan merecida recompensa.