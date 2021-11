Más Madrid agita el debate: ¿deberían ser gratis el aparcamiento y la televisión en los hospitales?

Aquí y a diferencia de otros muchos lugares, la atención médica es gratuita. Salvo aquellos gastos derivados de la prestación farmacéutica y de los servicios no incluidos en el sistema sanitario público, como puede ser el transporte no urgente, en Madrid no existen costes directos por la asistencia profesional en caso de enfermedad. Sin embargo, pocos pacientes se libran de sacar la cartera cuando tienen la mala fortuna de ser hospitalizados, pues el aparcamiento para los familiares y allegados que quieren hacer compañía a sus seres queridos en esos difíciles momentos, así como la televisión para quienes sufren la espera por la ansiada recuperación en sus propias carnes, sí se pagan en Madrid.

Y aunque tener el coche a mano y ver los informativos al mediodía o una serie al caer la noche no parecen necesidades esenciales, lo cierto es que, durante un doloroso reposo posoperatorio o un largo ingreso por tratamiento oncológico, la visita de una madre o de un hijo sin hora de caducidad y la posibilidad de encender una pequeña ventana al mundo con solo tocar un botón pueden hacer la diferencia. Así lo argumenta el Grupo Parlamentario Más Madrid, que el 4 de noviembre instará al Gobierno regional a garantizar la gratuidad de ambas cosas: el aparcamiento para un vehículo por cada persona ingresada o mientras dure una consulta de atención primaria y la televisión en la red pública de hospitales de la Comunidad.

El diputado Javier Padilla Bernáldez será el encargado de presentar esta proposición no de ley de los de Mónica García que, además de los citados, incluirá un tercer punto, que es que, antes del año 2023, haya conexión a Internet en todas las plantas de hospitalización, tanto para los trabajadores y trabajadoras como para los pacientes. Todo esto, dicen, «como forma de aliviar los costes derivados de un proceso de enfermedad, evitando además lucrarse con ello». La decisión final queda en manos de la Asamblea.