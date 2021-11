LV154: tapas asiáticas y cerveza de Madrid, un dúo ganador en pleno Malasaña

En Madrid somos muy de cerveza. Mucho. Muy de cañas. Muy de ir de barra en barra, ahora más sentados en taburetes que de pie por culpa de la pandemia. Lo que nos entusiasma una birra bien tirada, porque en los bares de siempre los camareros, aquellos que llevan años tras la barra, resultan verdaderos maestros cerveceros. Hoy, optamos por descubrir sabores nuevos y arriesgados que nos invitan a viajar al sudeste asiático, en platillos lejanos para compartir y armonizar con la cerveza artesana, a día de hoy deliciosa tendencia: «Ha dejado de ser una moda para convertirse en cultura. Sí, lo que parecía un boom, no lo es. Si echamos la vista atrás, observamos que algunas marcas hemos sumado a la cultura cervecera», nos explica César, cervecero artesano de La Virgen, quien nos insiste que antes, a pie de barra, sólo escuchábamos eso de «¡póngame una caña o una rubia» y, de repente, la conversación gira entorno a las distintas variedades, al lúpulo, a las intensidades y a dobles maltas: «La evolución ha sido positiva. No tan importante como en EEUU, pero aquí la cosa ha cambiado. Raro es el bar que no cuenta con dos o tres grifos», añade.

LV154. Dónde calle Acuerdo, número 3. Precio medio 20 €

De ello hablamos en el novísimo espacio de La Virgen 154, situado en el número 3 de la calle Acuerdo, que se une al grupo formado por el local de José Abascal y el puesto del Mercado de Chamberí. Lugares en los que disfrutar de la brutal combinación de los sabores callejeros y canallas de Kitchen 154 y la cerveza pura madrileña. Marca castiza donde las haya, que nació con la Madrid Lager, una reinterpretación de la cerveza que gusta a los madrileños, perfecta para cañear y tapear. Ojo, que para inculcarnos esa costumbre, cuentan con bares propios para ello, como el de la fábrica de Las Rozas, en el Mercado de Vallehermoso, Chamberí y Alcorcón.

No te pierdas Tacos y trago natural La comida picante y los sabores desconocidos, potentes y contrastados de la cocina callejera, como los tacos de panceta, sabe mejor con cualquiera de las quince etiquetas que componen las variedades de la cerveza La Virgen, ya que a las anuales se unen las estacionales. En todas prima la calidad.

Bajo su lema «cerveza pura, manduca caliente», a cualquiera de las mencionadas sucursales acudimos a descubrir sabores arriesgados, que armonizan con cualquier ejemplar. Les cuento, el autor de los platillos es Álex Zurdo, y como gran conocedor de la cocina del sudeste asiático interpreta raciones regionales, picantes y especiadas, aquí poco conocidas. ¿Qué pedir? Las costillas coreanas y los dumplings, por supuesto. También tacos, torreznos, bocatas asiáticos y curry. Vayamos por partes. Para abrir boca tan espectacular es el taco de panceta, elaborado con su tortilla de trigo, panceta asada a baja temperatura, tierna y crujiente, chiles asados, pico de gallo y cilantro, como el de langostinos. Éstos llegan salteados con cebolla caramelizada, chile verde, especias y lima. Coronados con pico de gallo casero, cilantro y un picado de gloriosos torreznos. Los entrantes, todos para compartir y así picotear de aquí y de allá. Eso sí, los probamos tras los dumpligs también de langostinos al vapor con una salsa suave de vinagre negro y el lechón Kawali, que resulta ser torreznos hechos a baja temperatura, jugosos y crujientes, con hierbas frescas y salsa de tamarindo. Recetas auténticas del sudeste asiático, China, Nepal, India y Sri Lanka, que nos ayudan a viajar con el paladar. Zurdo asegura que la verdadera cocina tailandesa es fuerte, porque un mismo plato cuenta con los cinco sabores: salado, dulce, ácido, picante y amargo, y el cocinero juega con ellos para lograr el equilibrio, que aporta un ingrediente característico. Con el curry indio de pollo con mantequilla, picante, cremoso y especiado probamos otra birra.

Nos decantamos por la IPA, que, como Madrid Lager, forma parte del grupo de cervezas anuales, lo mismo que la Jamonera, la 360, la sin gluten y Trigo Limpio. ¿Han probado alguna de las estacionales? Es tiempo de la «chocobollo», infusionada con granos de cacao, mientras que el día 15 asistiremos al «magosto», cuya tradición es juntar a la familia, en este caso a los amigos y clientes habituales, para asar castañas y pelarlas para luego elaborar la cerveza de castañas, que estará lista poco antes de Navidad.