Los seis mejores planes para disfrutar Madrid en el Día de la Almudena

Gastronomía | Corona de la Almudena

En San Isidro, rosquillas, y, el 9 de noviembre, la corona de la Almudena. Disfrutar de este dulce típico del día de la Patrona de Madrid es, desde hace ya algunas décadas, un imprescindible en este día. Y no, al contrario de lo que parece, no es un Roscón de Reyes: ni esconde una figurita en su interior ni entre sus ingredientes no se encuentra el agua de azahar. Además, la receta original no incluye la decoración con fruta escarchada. Pero, tal como se puede comprobar en los escaparates de la capital, hay de todo, al igual que en el relleno, que puede ser de crema, nata, trufa o incluso cabello de ángel.

Aunque por la receta original de este dulce habría que preguntar al pastelero vallecano Pedro Blanco, uno de sus creadores cuando, en 1978, se convocó un concurso para crear un dulce en honor a la Virgen de la Almudena, que era también patrona del Gremio de Pasteleros de la Villa. A día de hoy, las pastelerías de Madrid venden más de 300.000 coronas en apenas unos días. Especialmente recomendables son las que preparan en La Santiaguesa (calle Mayor, 73) La Mallorquina de la Puerta del Sol, en el Horno de San Onofre o en El Riojano, también en el centro.

Religión | Celebración de la misa

La Misa Mayor por la festividad dará comienzo a las 11:00 horas en la plaza de la Almudena, situada entre la catedral y el Palacio Real. La eucaristía estará presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y será concelebrada por los obispos auxiliares, los vicarios episcopales y el Cabildo. Asimismo, durante la celebración, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, renovará el tradicional Voto de la Villa.

Arte | Una alfombra desde Galicia

Este año la Virgen de la Almudena vuelve a la calle con el lema “Esperanza de Madrid”. Al finalizar la eucaristía, la Virgen recorrerá en procesión la calle Bailén hacia el Palacio Real y alrededor de la plaza de Oriente. La Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas elaborará una alfombra de flores para el paso de la Virgen como de la fiesta del Corpus Christi y que tendrá un tamaño de 50 metros cuadrados.

Solidaridad | Ofrenda para los más necesitados

Este año se retoma también la tradicional ofrenda floral solidaria en la plaza de la Almudena, a la que se podrá acudir de 09:00 a 20:00 horas para contemplarla o participar de ella. En esta ocasión, se ha pedido a los madrileños que honren a la Virgen con flores, pero también con alimentos no perecederos que, posteriormente, serán donados a Cáritas Diocesana de Madrid y a la Comunidad de Sant’Egidio.

Cultura | Una cita con el pasado de Madrid

El emir Muhammad I fundó Mayrit, una pequeña ciudad amurallada, hacia el año 865. Hoy, los restos más importantes de esta muralla se pueden contemplar en el parque del Emir Mohamed I, situado en las inmediaciones de la Cuesta de la Vega, junto a la Cripta de la Catedral de la Almudena. Allí se conserva un tramo de más de 100 metros de en el que destacan varios torreones de planta cuadrangular.

Arte | Seguir la ruta de Las Meninas

Muy cerca de la catedral, en la plazuela de Santiago, se puede comenzar con la ruta del Meninas Art Gallery Madrid 2021. Además, con la pieza más especial: la Menina Peregrina. Y es que, con motivo de la celebración del Año Xacobeo, se ha creado esta pieza en la que han participado Boris Izaguirre, Juan Molina Fernandez, Andrea Roures Góngora, Miguel Carracedo, Ana María Simon y Deyna Castellanos, entre otros.