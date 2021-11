Tensión en la Asamblea: rifirrafes, ofensiva de la izquierda y reprimendas por la familia de Ayuso

Después de la bronca del último pleno en la Asamblea de Madrid en la que el detonante fue que la presidenta de la Cámara, Eugenia Carballedo, ordenara la expulsión de una diputada del PSOE tras atacar al hermano de Ayuso, la intervención de Carballedo ha estado en el punto de mira durante la sesión de control al Gobierno porque “sus actuaciones se están midiendo bajo el rasero del jueves pasado”, admitió el portavoz del PSOE, Juan Lobato. Por eso hubo momentos de tensión y rifirrafes.

El Pleno de la Asamblea de Madrid comenzaba ya con un encontronazo entre la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, y la presidenta de la Cámara. La diputada morada no estaba dispuesta a pasar por alto nada parecido a un insulto después de la sesión de la semana pasada y pidió la palabra a presidenta de la Cámara cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llamó “fracasada abogada” a su compañera de filas. Alonso había preguntado a Ayuso si el Gobierno regional consideraba justificados los contratos de emergencia realizados, con lo que volvió a poner sobre la mesa el asunto que se trató en el conflictivo pleno que acabó con el abandono de la Cámara de los partidos de la izquierda y de Vox.

“No he intervenido en mi vida en un solo contrato. No tengo ninguna relación con mi familia. La Fiscalía del Tribunal Supremo lo ha dicho muy claro en la última intentona que ha tenido su compañera, la fracasada abogada que tiene a su lado. Le han dicho una y otra vez que no tengo relación laboral con mi familia”, ha trasladado Ayuso, durante la pregunta de Alonso sobre los contratos de emergencia.

Carolina Alonso: Señora presidenta, pido la palabra por haberse faltado gravemente.

Eugenia Carballedo: No se atropelle, diga con serenidad el artículo por el que solicita la palabra.

Carolina Alonso: Me ha atropellado usted a mí.

Carballedo la denegó la palabra y solicitó que volviera sentarse en su escaño, pero Alonso no se dio por rendida y trató de insistir en que le dieran el uso de la palabra aún con el micrófono cerrado.

Eugenia Carballedo: Como no me dice el artículo al que se acoge para poder hablar deje de entorpecer la buena marcha y deje de interrumpir el debate. Mal empezamos.

Carolina Alonso: La empresa del hermano de Ayuso se ha llevado 10 contratos y a la oposición cero explicaciones.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, también reprendió a los grupos políticos de la izquierda durante su intervención en la sesión de control al Gobierno. “Son incapaces de ganar en las urnas, de ganar en los debates y en los tribunales, lo que hacen es empozoñar la vida política de la Asamblea de Madrid”.

Primero llamó al orden de la portavoz de Más Madrid, Mónica García: “¿le gustaría que arrastrásemos el nombre y apellidos de su marido o empresa en la que trabaja por las redes sociales o que intentáramos que compareciera en esta Cámara para someterle a un escarnio público?

También tuvo unas palabras para Podemos: ¿Con qué cuajo se permiten mencionar sin ningún dato a un familiar de un adversario cuando su nombre aparece e los papeles del caso Neurona o los de la señora Jacinto en el caso Kinema?”

Por último, dirigiéndose a la diputada socialista que fue expulsada del pleno la semana pasada, Carmen Ruiz, la preguntó: “¿Cómo vería que hoy se hablara de su hija o marido o que se les imputara un delito estando en el uso de la palabra y luego diga que no tengo pruebas, pero algo nos ha llegado?”, dijo entre aplausos de la bancada popular puesta en pie.

Pero la izquierda ha decidido redoblar su ofensiva contra el Gobierno de Díaz Ayuso y hoy, el portavoz socialista, Juan Lobato, ha anunciado el registro de una enmienda a la totalidad de los Presupuestos después de “dar un par de semana en la que hemos dado la oportunidad al Ejecutivo de que saliera del yugo de Vox”. “Son Presupuestos que no afrontan el reto del salto económico que necesita Madrid. Es una región que siendo la más rica de España está a la cola en educación y en sanidad con las consecuencias que esto está teniendo”, ha sentenciado.

Hoy también PSOE registraba una iniciativa apoyada por Unidas Podemos y Más Madrid para que se cree una comisión de investigación para analizar los contratos relacionados con la Covid-19, el mismo asunto que se trató en el “pleno de la censura”, el apelativo que ha puesto la izquierda la sesión de la semana pasada.