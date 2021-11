¿Quiénes son los 550.000 madrileños que no se han vacunado aún?

«No me he vacunado porque creo que hacerlo es una decisión individual y no me parece bien manipular a la población ni en un sentido ni en otro. No tengo enfermedades graves que me hagan ser sensible a cualquier cambio y yo ya pasé la covid de manera asintomática, lo que implica que mi cuerpo está fuerte frente a esta enfermedad. Creo que no corro gran riesgo. Y también soy bastante cuidadosa la hora de respetar todas las medidas de protección . Si me volviera a contagiar, creo que sería de manera leve», cuenta un sanitario del Summa que ha optado por no vacunarse y que prefiere mantener el anonimato. Así lo ha decidido por la desconfianza que le ha generado «la rapidez en el proceso de elaboración de las vacunas», aunque no descarta hacerlo en el futuro: «Me vacunaré cuando salga la del CSIC porque creo que es la que más garantías ofrece. Además, una vez vacunado, ya no puedes infectarte con el virus», señala el sanitario. Tiene 38 años y forma parte del 22,2 por ciento de madrileños en la franja de edad de 30 a 39 años que no se han vacunado y que es la que más resistencia ofrece a la vacuna porque, a medida que la edad aumenta, es mayor el porcentaje de personas que optan voluntariamente por inyectarse la pauta completa. A a partir de los 70 años, el cien por cien de los madrileños está inmunizado; en la franja de 60 a 69, lo está el 98,4%; y luego va bajando ligeramente el porcentaje a medida que la edad disminuye. Así, según los últimos datos de la Consejería de Sanidad, de 50 a 59 años, el 97% se ha puesto las dos dosis, mientras que baja al 88,2% entre aquellos con edades comprendidas entre los 40 y 49 años. Pero entre 30 y 39 años se registra el menor porcentaje de todas las franjas de edad, con un 77,8%. Esta franja, unos 200.000 madrileños no habrían ido a los vacunódromos a inyectarse ninguna de las dosis que se han ido suministrando.

El porcentaje crece entre los de 20 y 29 años (79,7%) y entre los jóvenes de 12 a 19 años que se encuentran en el instituto o bien en el primer año de la universidad (81,5%), según los datos de Sanidad a fecha 19 de noviembre.

Para facilitar las cosas a los rezagados, la Comunidad está pensando en habilitar unidades móviles de vacunación mientras mantiene los puntos estables para tratar de alcanzar el cien por cien de la población diana vacunada (en torno a los 5,5 millones).

No obstante, Madrid registra una alta tasa de vacunación hasta el punto de que el pasado jueves, la Comunidad alcanzó el pasado jueves el porcentaje del 90% de la población diana vacunada, según anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ese alto porcentaje de inmunización puede que tenga mucho que ver con el hecho de que la incidencia acumulada en Madrid no esté subiendo como para hablar de una sexta ola de covid-19. De hecho, hasta hace unos días, la tendencia que se observaba es que los ingresados en los hospitales por esta causa eran personas, en su mayoría, que no habían recibido ninguna dosis.

Así las cosas, la Consejería de Sanidad no se plantea establecer restricciones extra de cara a las fiestas navideñas. De hecho, representantes de la Comunidad y del Ayuntamiento tienen previsto celebrar la próxima semana una reunión para abordar el dispositivo navideño con motivo de las campanadas de fin de año en la Puerta del Sol. «Las restricciones han ido creciendo en todos estos meses y, si continuamos con la misma incidencia que ahora, no tendríamos que tomar medidas excepcionales, salvo en zonas donde se acumulan muchas personas», manifestó ayer el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero en la inauguración del foro World Pandemics Forum en Ifema. Así, puntualizó que solamente en zonas como la Puerta del Sol, sí será conveniente mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros y llevar la mascarilla.

Mientras, lo que sí va a hacer la Comunidad de Madrid es pedir ayuda a las empresas para que antes de las cenas y las comidas típicas de navidad testeen a todo su personal. La idea es hacer cribados masivos para que antes de las reuniones familiares, los más mayores, sobre todo, estén protegidos. Sanidad ha observado que el 80% de los que se están contagiando no están vacunados y, dentro de esos contagios, el 80% que no se ha inyectado ninguna dosis enferma mucho o fallece con lo que la vacunación es una solución frente al virus.

Ahora, la Comunidad de Madrid está estudiando los beneficios de vacunar a los niños a partir de los cinco años, aunque es una decisión que tendrá que adoptar el Ministerio de Sanidad con la Agencia del Medicamento. De momento, la incidencia en los colegios no es alta. Según los últimos datos de Educación, 4.180 alumnos de 158 aulas están confinados, el 0,33% de los estudiantes.