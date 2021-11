Los realojos de la UVA de Hortaleza: la garantía en el acceso a la vivienda en Madrid

Las políticas que está impulsando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en materia de vivienda pasan por ofrecer una solución habitacional a todas las personas, también aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. La bajada de impuestos, la flexibilización de la normativa o la puesta de suelo público en el mercado, para abaratar los precios de los pisos, son otros ejemplos de las iniciativas que se están promoviendo en la región para facilitar el acceso a un piso a los madrileños.

En el caso de las familias de la Unidad Vecinal de Absorción de Hortaleza, también conocida como la U.V.A. de Hortaleza, hemos dado un paso más para ofrecerles un nuevo hogar. El momento de tener que dejar tu casa en la que has pasado varias décadas de tu vida, porque no es habitable, no resulta una tarea sencilla. Los recuerdos se entremezclan con las ilusiones y los nervios de estrenar un nuevo piso. Por ello, la Comunidad de Madrid, a través de la Agencia Social de la Vivienda que cuenta con un equipo de profesionales especializados en realojos, acompaña a las familias en estos momentos y les presta toda su atención. Diecisiete nuevas familias de este barrio de la capital estrenan casa, además de las 122 que lo hicieron en junio pasado, todas con alquiler social, a escasos metros de sus antiguas viviendas para fomentar su arraigo. El conjunto de edificios que forman la U.V.A de Hortaleza tendrán además una segunda oportunidad. Al haber sido declarados protegidos, serán rehabilitados por dentro y por fuera para encontrarles una nueva utilidad para el disfrute de los vecinos. En ese sentido, estos bloques de pisos, que fueron una solución temporal para las familias procedentes del campo, tendrán una segunda vida y podrán continuar con su labor de integración en el barrio.

En definitiva, la prioridad pasa por garantizar el acceso a la vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler. Además, contamos con más de 25.000 pisos protegidos y seguiremos ampliando el parque residencial de vivienda pública, ayudaremos a los jóvenes a tener una vivienda a través de programas como el Plan Vive, defenderemos la propiedad privada y garantizaremos la seguridad del ahorro y la inversión de todos los madrileños. Manuel Ángel Fernández es director de la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.

Manuel Ángel Fernández es director de la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid