El preso “tiktoker”: sube vídeos desde dentro de la cárcel de Aranjuez

Como si de un creador de tendencias se tratara, un preso de la cárcel de Aranjuez recrea a través de sus redes sociales cómo es el día a día en el interior de una cárcel. Se trata de “Danielo Dalton”, según su cuenta de la red social Tik Tok y ha estado subiendo contenido de prisiones durante los últimos días. Cómo es el gimnasio, las vistas al patio o la comida que les sirven. “¿Tú ves que esto es comida? Las lentejas que tienen la negra, el filete todo revenido, el pisto, válgame, la pera de La Rioja... ¡Pero bueno y esta comida qué es! ¡Chacho, qué es esto! ¡Sinvergüenzas!”, grita desde su celda.

En otro de los vídeos se graba a él mismo en el gimnasio del centro penitenciario con música reguetonera de fondo. Al parecer, este preso se encuentra en el módulo 1 de la cárcel madrileña por un tema relacionado con el tráfico de estupefacientes y un funcionario de prisiones ha denunciado desde su cuenta de Twitter que lo que están viviendo es “de traca”: Cacheos con ligero desorden, móviles a mansalva...”, asegura.

Los funcionarios de prisiones llevan mucho tiempo quejándose de que están desbordados: son muy pocos funcionarios para la cantidad de módulos que tienen que vigilar y la escalada de violencia se ha traducido en agresiones diarias, precisamente porque esa falta de personal ha desembocado también en una pérdida del principio de autoridad.

Esa falta de medios supone, como es evidente en esta infracción, que los cacheos no se realicen de forma adecuada y los presos pasen, entre otras cosas, móviles al interior de la prisión; algo que está prohibido ya que no pueden tener comunicaciones fuera de las establecidas en función del régimen que estén cumpliendo ni tampoco acceso a internet. Los funcionarios llevan tiempo denunciando que familiares o los propios internos introducen móviles de tamaños muy pequeños pero no tanto smartphones, como es este caso.

La del interno que se jacta de haber colado un móvil es la segunda polémica de la semana en esta prisión madrileña, ya que esta semana también se ha conocido que en otro de los módulos, el 11-12, llamado “de respeto”, un interno ha acabado con la vida de otro. El fallecido era un alunicero de solo 19 años y, al parecer, había quedado con su agresor para “pegarse” en los baños de la prisión.

“Los menasalvas”

La víctima es Lisandro P.C., detenido el pasado mes de julio por la Guardia Civil como presunto miembro de la banda de aluniceros Menasalvas, liderada por Manuel Díaz Mensalvas, de 24 años.

Lisandro fue arrestado, junto con otras ocho personas, en una operación del instituto armado contra los miembros de una banda que cometían robos haciéndose pasar por policías.

Este grupo estaba liderado por Menasalvas, un conocido alunicero que había sido anteriormente lugarteniente del también histórico delincuente Gregorio Rodríguez, alias “El Goyito”.

Desde que fue detenido, Lisandro P.C. se encontraba en situación de prisión provisional. El pasado domingo, sobre las 19.30 horas, este preso quedó con otro recluso en unos baños de la prisión de Aranjuez (Madrid VI) para pelearse, según el testimonio de algunos internos, han indicado a Efe fuentes penitenciarias.

El Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional ya se ha hecho cargo de la investigación del suceso.