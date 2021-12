Cibeles amplía su taller on-line para superar el luto en Navidad

Hace un año, el Ayuntamiento de Madrid, y más concretamente la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios, realizó una prueba piloto, inédita hasta entonces: un webinar, un seminario on-line, para superar el luto con vistas a una fecha especialmente sensible como es la Navidad. La iniciativa respondía a, quizá, la gran tragedia que protagonizó el 2020: el coronavirus no solo provocó miles de muertes; también provocó que otras tantas familias no pudieran despedirse de sus seres queridos, debido a las estrictas medidas sanitarias. Entonces, el seminario se realizó para trescientos clientes de la Empresa Municipal. Ahora, el Ayuntamiento quiere ampliarlo a todos los madrileños.

Así lo avanzan a LA RAZÓN fuentes de la empresa municipal, dependiente del Área de Seguridad y Emergencias que preside Inmaculada Sanz. A partir de hoy, todos aquellos que lo deseen, podrán inscribirse en el seminario, que se celebrará el próximo viernes a las 19:00 horas.

Debido a la buena acogida de la prueba, la intención es que ahora puedan sumarse al taller alrededor de mil personas. El encuentro será liderado por una psicóloga experta en duelo, en el que dará una serie de consejos y recomendaciones para afrontar las próximas fiestas con esos familiares fallecidos en el recuerdo. Con todo, durante el encuentro, de una hora de duración, también compartirán su experiencia, en primera persona, varias personas que pasaron por ese trance.

Durante el webinar, habrá posibilidad de realizar preguntas a los ponentes, no con micrófono abierto, pero sí a través de un chart. En todo caso, desde Servicios Funerarios explican que la intención es la de grabar el contenido, de forma que pueda ser enviado a todos aquellos que mostraron su interés por asistir en directo pero que, finalmente, no fue posible debido a que se superó el número de asistentes. Del mismo modo, se subirá el vídeo de la charla en el canal de YouTube.

Las inscripciones podrán realizarse en la web de Servicios Funerarios (https://sfmadrid.es/), después de que los interesados rellenen un breve formulario que, aclaran, no tendrá ningún fin comercial.