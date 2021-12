Criminalidad en Madrid: aumentan los delitos sexuales y los robos con violencia; bajan los homicidios

La pandemia significó un punto y aparte en los índices de criminalidad en España. Madrid, como tantos otros territorios, también acusó el “parón” obligado por la alta incidencia del Covid y las medidas sanitarias, como el confinamiento o la disminución de los desplazamientos en toda la región. En este sentido, el Balance de Criminalidad del Ministerio de Interior permite ver cómo han ido evolucionando, hasta este último trimestre del año, ya con cierta apertura de movilidad e interacción entre los ciudadanos, otros tipos de delitos en España, como son el tráfico de drogas, los hurtos o los robos de vehículos. Además, recientemente, Interior ha incluido en sus estadísticas periódicas los secuestros y las agresiones sexuales. Unas agresiones y abusos que han crecido de manera relevante en los últimos tiempos.

La Comunidad de Madrid ha sumado, en el apartado de los homicidios dolosos y asesinatos consumados un descenso del 20,69% en lo que va de año con respecto al mismo periodo del año anterior. En total, desde que comenzó el año hasta el tercer trimestre de 2021, se han registrado 23 homicidios frente a los 29 de 2020. Un descenso que también se puede apreciar en los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, que en 2020 fueron de 71 frente a los 61 hasta este tercer trimestre. Un -14,1 por ciento.

Hasta aquí, si se puede decir así, las buenas noticias, pues en el resto de apartados que tienen que ver con la delincuencia y otros tipos de delitos, este año de no confinamiento y libertad de movimiento, ha supuesto un incremento sustancial. Así, se han incrementado en un 15,% las lesiones y riñas tumultuarias, que han pasado de las 1.700 en 2020 a 1.957 en 2021. O los secuestros, de seis el pasado año a el doble, doce, en este 2021.

Criminalidad en Madrid FOTO: Teresa Gallardo

También los delitos contra la libertad sexual, por más que en los últimos tiempos tengan más protagonismo mediático han ido mejor. Así, se ha pasado de los 1.480 casos en 2020 a los 1.796 en este año. Un incremento del 21,4 por ciento. Está claro que las campañas en medios y ciertas políticas no han logrado su objetivo. No solo no han descendido sino que han crecido de manera sustancial, aunque en otras regiones este incremento ha sido mayor.

Más de 8.700 robos

Los robos con violencia e intimidación han variado en Madrid un 14,59% en lo que va de año con respecto al mismo periodo del año anterior. En total, desde que comenzó el año hasta el tercer trimestre de 2021 se han registrado 8.726 robos en Madrid.

Los robos en domicilios o comercios también han variado en Madrid... a peor. Un 1% más en lo que va de año con respecto al mismo periodo del año anterior. En total, desde que comenzó 2021 hasta el tercer trimestre se han registrado 9.208 robos en domicilios en Madrid.

En los hurtos, unos delitos en los que no se empleó fuerza, ha subido un 12,1 por ciento, hasta los 75.929 casos frente a los 67.722 del pasado año. En esa dinámica negativa de delincuencia está también el incremento de los delitos como la sustracción de coches, que se han incrementado un 7,6%, hasta los 4.949 frente a los 4.599 del 2020. O los delitos relacionados con el tráfico de drogas, que han subido un cuatro por ciento, hasta los 1.851 frente a los 1.779 del año pasado.

Una suma de delitos, hurtos e infracciones que se han incrementado en total en un 10,7 por ciento, hasta los 249.167 infracciones. Una dinámica que desde Delegación del Gobierno deben poner freno a la luz de las cifras que van acumulando, ciudad por ciudad, las urbes más grandes de la región. Una “tipología” de delitos que varían según la localidad, y donde destaca la particularidad de Madrid capital, donde los secuestros han crecido un 166,7%, los robos con fuerza en domicilio un 31,5% o los delitos contra la libertad sexual un 17,1%. Unos datos que contrastan con los de otras ciudades como Fuenlabrada, Alcorcón o Leganés, donde se han incrementado las agresiones sexuales con penetración un cien por cien. En Parla este tipo de delitos se incrementaron un 133% e incluso un 200 por ciento en Getafe. En Parla existe también la particularidad de sufrir un incremento del 116,7% en el tráfico de drogas, algo que en Torrejón de Ardoz se sitúa en el 78,9% o en Alcobendas en el 44,4%. Respecto a los robos con fuerza en los domicilios en Leganés se incrementó en un 33,3%, en Fuenlabrada fue un 55,8%, en Madrid capital alcanzó el 31,5%, en Alcobendas el 36,5% o en Alcorcón el 45,6 por ciento. Una imagen de los delitos que arroja y alarma en estos municipios ante el incremento existente en los delitos sexuales.

Criminalidad en Madrid FOTO: Teresa Gallardo

Unos delitos sexuales que son los tristes recién llegados al cómputo de violencia y delincuencia en los últimos tiempos, ya que si desglosamos la información por tipologías, podemos observar que desde 2016, con pocos altibajos, el tráfico de drogas ha crecido un 70,91 %, los delitos sexuales un 52,98 % y las lesiones y riñas un 28,5 %.

Por el contrario, los “tradicionales” robos con fuerza en domicilios y establecimientos han caído un 48,58 por ciento, las sustracciones de vehículos un 35,17 %, los hurtos un 31,15 % y los homicidios un 20,69 %.

La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, de quien depende el orden público en la región, tiene mucho trabajo por delante. Un esfuerzo en favor de un territorio que no está, a la vista de las estadísticas de delitos, entre los peores. Algo que juega a favor de la delegada Mercedes González. Y eso que piezas clave en el control del orden público, como la comisaría de Centro, en la calle de Leganitos de Madrid, cerrará el próximo mes de enero, para acometer obras durante los próximos dos años. Una comisaría donde se tramitan al año más de 80.000 infracciones penales. Un pilar clave en una zona de alta incidencia de delitos por la gran cantidad de turistas que la visitan y el alto índice de infracciones que acumula. Un distrito, como una región, que mide también su calidad de vida en la seguridad. Un orden público en el que todas las administraciones deben involucrarse, aunque la responsabilidad no sea la misma en cada una de ellas.