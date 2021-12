Una diputada del PP de Madrid, amenazada de muerte por los antivacunas: “Vais a caer uno a uno, asesinos”

“Nazi”; “charlatana de mercadillo”; “da pena”; “lleváis dos años engañando a la población”; “el futuro os juzgará”; “ignorante”; “los que sois una auténtica plaga sois vosotros, los políticos”; “mentirosa”, “vendida”... son solo algunos de los insultos y ataques que está recibiendo la diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid Almudena Negro tras su intervención del pasado jueves en la Asamblea en la que hizo una encendida defensa de las vacunas y criticó a los antivacunas.

Pero además de los insultos, Negro está siendo objeto de numerosas amenazas: “Para luchar contra esta farsa debemos ir a por vosotros. Vais a caer uno a uno, asesinos traidores”; “Se nota la corrupción y complicidad de cada uno de vosotros. Serán M4LDIT0S y jamás se les perdonará haber Sido Cómplices de este H0L0C4UST0 PL4NDEMICO. Vagaran por la faz de la Tierra sin descanso!!!!”; “No olvide usted que el diablo paga mal a quien le sirve”; “Algún día seréis juzgados”, son sólo una pequeña muestra de esos mensajes amenazantes.

“Funciona tanto la vacunación que tenemos peores que el 2020 ya sabemos que los políticos no trabajáis y no solucionáis problemas los generáis”; “Si son tan seguros pido que Almudena Negro se haga responsable de los posibles efectos adversos que pueda tener y me recete la medicación, fíjense q ya ni siquiera se lo pido a un medico q se seguro q no lo va a hacer. Usted pide responsabilidad, demuestre que puede asumirla”, aseguran quienes, desde las redes, han arremetido contra la intervención de la diputada popular.

¿Qué dijo la diputada en el Pleno?

Durante el Pleno de esta semana, Almudena Negro defendió en la Asamblea la Proposición No de Ley de su grupo en la que insta al Consejo de Gobierno a reforzar todos los mecanismos existentes para ahondar en el proceso de vacunación de la población madrileña. Tal y como dicen las autoridades sanitarias, Negro explicó que la única manera de luchar contra la pandemia es “con responsabilidad individual y vacunación” y recordó que “en nuestra región existe un 10 % de población diana sin vacunar y uno de los principales motivos han sido las campañas emprendidas

La popular quiso transmitir un mensaje de tranquilidad sobre creación de la vacuna, porque, según ha afirmado, “las farmacéuticas no se han saltado ningunos controles en su desarrollo, se han cumplido todos los protocolos y fases habituales en estos procedimientos”, aseguró. “Jamás se había invertido tantos recursos en una vacuna, es un gran logro de la ciencia y de la medicina, un pequeño milagro de la modernidad que detestan algunos”, añadió.

A renglón seguido, Negro recordó que “son quienes no se vacunan quienes posibilitan la aparición de nuevas cepas. Cuanto más circula el virus y más infecta, mayor posibilidad de nuevas variantes. La mejor forma de evitar nuevas cepas es vacunar masivamente. Para ello es necesario concienciar a la población reticente, como pedimos en esta PNL”.

Para finalizar, la popular recordó que el objetivo de su grupo es que “la Comunidad de Madrid siga adelante con la brillante estrategia puesta en marcha desde marzo de 2020 por el consejero de Sanidad y la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, porque han demostrado al mundo que salud y economía pueden conjugarse, que la palabra clave no es prohibir sino responsabilidad, que libertad y seguridad, como afirman los ingenieros sociales, no están reñidas y que sin libertad no habrá seguridad”.