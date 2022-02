Qué es FIAS, el festival de Madrid que fusiona música medieval, indie, electrónica y sacra

La mejor mezcla. El jazz de Marco Mezquida, la electrónica de Elena Setién, la música medieval y la tradición popular llegarán en el mes de marzo a la Comunidad de Madrid de la mano de la nueva edición del Festival Internacional de Arte Sacro (FIAS), que se desplegará en un total de 46 producciones.

Así lo ha trasladado la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, quien ha presentado este viernes junto al director del FIAS, Pepe Mompeán, los detalles de la 32ª edición de uno de los festivales más longevos de la región.

En total, este festival dejará en la región 45 conciertos de indie, electrónica, flamenco, jazz o música antigua, entre el 3 de marzo al 8 de abril, y un espectáculo teatral, donde la música también es protagonista, del 12 al 24 de abril, en el Teatro de la Abadía.

La consejera ha detallado que desde el Gobierno regional están “contentos” de poder presentar una nueva edición de este festival, que tendrá lugar en la capital y en otros siete municipios de la Comunidad de Madrid.

Además, ha destacado que en el festival habrá una “fusión” de estilos donde habrá por supuesto música sacra y flamenco, música electrónica o indie. “Estamos contentos, el director Mompeán ha hecho un grandísimo trabajo y me consta que ya hay mucha gente deseando que comience el espectáculo, que este año tenemos muchas razones para celebrar”, ha expresado la consejera.

De esta forma, asistir al homenaje por los 50 años de la muerte de la poeta argentina Alejandra Pizarnik a cargo de Delfina Cheb, al concierto del maestro de la armónica Antonio Serrano en el que reinterpreta a Bach desde el jazz, o escuchar la música compuesta por Raül Refree, a partir de la obra maestra del expresionismo cinematográfico ‘Nosferatu’, son algunas de las propuestas que ofrece el FIAS 2022.

De este modo, el FIAS se presenta como un festival ecléctico, abierto a cualquier clase de público que puede escuchar una pieza del siglo XVIl, una composición de jazz, de electrónica o de flamenco en alguno de sus conciertos.

Ofrecerá 46 conciertos, de los que 43 corresponden a estrenos. De estos estrenos, 25 son absolutos, siete en España y cinco en la Comunidad de Madrid.

Efemérides

Algunos de estos conciertos y otros estrenos encargos del festival estas vinculados a efemérides que se celebran en 2022. Así, la conmemoración de los 100 años de la celebración en Granada del Congreso de Cante, que consagró el flamenco como música de culto, y de la conferencia pronunciada ese mismo año de 1922 por Federico García Lorca, ‘El cante jondo. Primitivo cante andaluz’, ofrecerá alguno de los momentos más relevantes del FIAS.

De esta forma, dos conciertos recordarán estos eventos: el del pianista y compositor ligado al jazz flamenco Chico Pérez, y el de Víctor Cabezuelo líder de la banda indie de Aranjuez Rufus T. Firefly.

También se recordarán los 50 años de la muerte de la poeta argentina Alejandra Pizarnik, con la actuación de su compatriota, la joven cantante Delfina Cheb, quien se ha basado en la poesía de Pizarnik.

Por su parte, Dorian Wood, de Estados Unidos, y la artista experimental Carmina Escobar recordarán a la cantante mexicano-estadounidense Lhasa de Sela y a su canto profundo y místico, fallecida de cáncer a los 37 años.

Otra conmemoración es la de los cien años del estreno de la película clave del expresionismo ‘Nosferatu’, del director alemán Friedrich Wilhelm Murnau, que se plasmará en la composición concebida por Raül Refree, unido al músico Pedro Vian y al artista portugués Pedro Maia.

Punk y música indie

De la mano del histórico sello madrileño Subterfuge, el FIAS 2022 presenta otro singular estreno, ‘Dover Came To Me 1997′, protagonizado por la banda de punk, Featherweight, que reinterpretará un disco emblemático de la música indie en España y que ahora cumple 25 años.

El jazz sigue teniendo un peso destacado en esta edición. Al encargo a Chico Pérez, se suman los estrenos de los nuevos discos de Marco Mezquida con su trío e Iván ‘Melon’ Lewis con su sexteto, presentando el disco ganador del Latin Grammy al mejor álbum de Jazz Latino.

Entre el jazz y la música de Bach se encuentran el estreno de ‘Harmonica Baroque Ensemble’, del armonicista Antonio Serrano, que se ha unido en esta ocasión al clavecinista Daniel Oyarzabal, el violonchelista Josetxu Obregón y el tiorbista Daniel Zapico.

El festival estrena también los nuevos discos de artistas singulares como la compositora, multi-instrumentista y cantante Elena Setién, que presenta ‘Unfamiliar Minds’, canciones en las que reflexiona sobre la confusión en este mundo post pandemia.

Se presenta también en el festival el nuevo disco de Pablo Und Destruktion, ‘Ultramonte’, en un concierto que contara con Alberto Acinas, que desde una perspectiva contemporánea se enfrenta a la tradición folclórica del centro y norte de España. Desde un folk tronado y gregoriano progresivo, Tarta Relena, Helena Ros y Marta Torrella ofrecerán su primer disco ‘Fiat Lux’.

Música tradicional

El grupo de música tradicional castellana Vigüela, reforzado con un coro femenino y con la colaboración del cantaor Rafael Jiménez ‘Falo’, estrenará otro encargo del festival, un concierto sobre la música sacra en el ámbito popular.

Además, se presenta el primer trabajo de Emilia y Pablo, músicos chilenos asentados en Madrid desde hace diez años, en el que fusionan la música latinoamericana con tintes flamencos adoptados en España.

El artista brasileño Sessa cantará su debut en solitario ‘Grandeza’, un trabajo influido por el jazz cósmico, la psicodelia y el tropicalismo y con ecos de Caetano Veloso, Tom Jobim y la sencillez de Leonard Cohen.

En colaboración con el Institut Français, la artista franco-venezolana La Chica presentará su último disco, ‘La Loba’, un trabajo en torno al piano y los teclados, donde tienen cabida la experimentación sonora, Debussy y sus raíces iberoamericanas.

A todas estas propuestas se unirá desde Canadá la compositora y cantante Julie Doiron, quien recorrerá 30 años de trayectoria con una docena de trabajos editados.

Acerca de la programación de música antigua, el director de FIAS ha hecho hincapié en el trabajo del festival para promocionar a músicos españoles dedicados a la interpretación con criterios historicistas.

Siete municipios de la región

El FIAS se desarrollará en la capital de la Comunidad en 10 escenarios: Teatros del Canal, Teatro de La Abadía, la Sala Cuarta Pared, el Centro Cultural Paco Rabal, la Basílica Pontificia de San Miguel, las iglesias de San Marcos, del Real Monasterio de la Encarnación y de San Millán y San Cayetano, la Capilla del Palacio Real y el Institut Français.

Además, llegará a siete municipios de la comunidad: San Lorenzo de El Escorial, Pozuelo de Alarcón, Parla, Becerril de la Sierra, La Cabrera, Rascafría y Collado Villalba.