Madrid da por finalizada la sexta ola

“Si es el final de la pandemia, no me atrevería yo a establecer ese pronóstico. Sí podemos decir que vemos claramente que es el final de la sexta ola. No hemos tenido en ninguna de las seis olas un descenso tan pronunciado y tan mantenido como el que estamos teniendo ahora, lo que se detecta en todos los indicadores, a todos los niveles”, ha dicho el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid este lunes, tras un acto en el hospital Gregorio Marañón.

Y es que, allí se ha ha implantado, por primera vez en nuestro país, un sistema robotizado para la realización de procesos de cardiología intervencionista que permite una mayor precisión y seguridad durante el procedimiento. En la presentación de dicho sistema, Enrique Ruiz Escudero, ha señalado que la sexta ola está finalizando y que el horizonte para afrontar una posible séptima ola es totalmente distinto a las anteriores por el grado de inmunización, por la vacuna y por el número de madrileños que se han contagiado de la COVID-19 en el último mes y medio.

Precaución ante las posibles mutaciones del virus

Escudero recordó, además, que hay factores que nadie puede prever, como la aparición de una mutación que tuviese un escape vacunal o de algún covid que pueda superar la contagiosidad de la variante ómicron, pero la situación para afrontar una séptima ola, en el caso de que se produjese, sería “totalmente distinta” a lo que se ha vivido anteriormente por el grado de inmunización de la población por la vacuna y, especialmente en esta sexta ola, por los madrileños que se han contagiado de covid en el último mes y medio.

💉 Datos COVID-19

🔴 Lunes 14 de febrero



✅ 13.352.974 vacunas administradas.



✅ Superamos el 93% de población diana mayor de 12 años con pauta completa.



📊 Informe: https://t.co/Hx5U0iLC4m pic.twitter.com/YBOdqMJLz4 — Salud Madrid (@SaludMadrid) February 14, 2022

Los contagios de coronavirus continúan con una “clara tendencia descendente” en la región, según el consejero. La incidencia acumulada de casos de coronavirus a catorce días es de 879 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone una caída de 275 puntos en una semana y 1.500 puntos en un mes, mientras que la incidencia acumulada a siete días es de 359, lo que implica una disminución de 115 puntos en una semana y 1.000 puntos en un mes. En esa línea, el político apuntó que los datos vaticinan que la tendencia continuará descendiendo en el número de casos, en el número de hospitalizados y en todos los indicadores.

“No hemos tenido en ninguna de las seis olas un descenso tan pronunciado y tan mantenido como el que estamos teniendo ahora”

Pese a la reciente eliminación del uso obligatorio de mascarillas en los centros educativos de la Comunidad de Madrid, Ruiz Escudero recordó que el uso de la mascarilla ha permitido establecer “un control real de los contagios” y que la Dirección General de Salud Pública estudia en qué situaciones se puede eliminar para proponerlo en la Comisión de Salud Pública.

Las mascarillas no son las únicas a debate: el consejero planteó también que habría que empezar a revisar en qué situaciones habría que mantener la cuarentena, un autoaislamiento que, en la actualidad, se recomienda alargar durante siete días en la Comunidad de Madrid, aunque enfatizó en que las personas vulnerables deberán seguir extremando precauciones.