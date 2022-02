Así puedo saber en un “click” si mi coche puede circular por las tres zonas “prohibidas” de Madrid

La experiencia de Madrid Central, después rebautizada como Distrito Centro, no solo vino para quedarse, sino para multiplicarse. Presumiblemente, cada año que pase quedarán menos zonas de la ciudad por las que los coches más contaminantes puedan circular sin restricciones. Y ayer, a las 23:59 horas, la capital sumaba una más en la que el paso sin autorizar no solo está prohibido, sino que es sancionado: Plaza Elíptica. Si bien entró en vigor a finales de diciembre, en la noche de ayer se agotó el período informativo de dos meses. A partir de ahora, las cámaras están facultadas para multar a todos los vehículos que circulen en su perímetro sin permiso: principalmente, los gasolina anterior al año 2000 y los diésel anteriores al 2006.

¿Cómo puedo cerciorarme de que mi vehículo puede o no circular por estas zonas? A tal fin, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la web Madrid360.es, en la que, entre otras opciones, permite saber si nuestro turismo o motocicleta corre el riesgo de ser sancionado. Concretamente, en el apartado “cómo me afecta”, basta con teclear la matrícula del vehículo para saber si está habilitado o no. Del mismo modo, el área de Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante ha compartido en redes un vídeo, que ilustra este artículo, y en el que explican en menos de un minuto y medio en qué consisten las restricciones, así como el tipo de vehículo afectado en cada zona.

Así, Plaza Elíptica, el principal punto negro de la contaminación en Madrid, pasa a estar vetado para los coches sin etiqueta. Cierto es que no como en Distrito Centro, donde los vehículos B y C tampoco pueden circular. Pero ya queda marcada como una de las zonas donde la emisión de malos humos tiene consecuencias. A ésta, hay que sumar una más, más grande y ambiciosa: el interior de la M-30. Desde el 1 de enero, los conductores de vehículos A están obligados a consultar el mapa de la capital. Sobre todo los matriculados fuera de Madrid, ya que son los primeros a los que se les ha prohibido el acceso. En total, el veto abarca siete distritos completos: Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, y Chamberí, a los que hay que añadir parte de Moncloa-Aravaca y del barrio de Ciudad Universitaria. Como en Plaza Elíptica, actualmente se encuentra en fase informativa. Pero la cuenta atrás avanza: el 1 de marzo comienzan las multas.