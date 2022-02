La escuela concertada se revuelve contra Ayuso

La escuela concertada se prepara para dar la batalla en Madrid. Y no solo en el ámbito político, también en los tribunales. Es más, está dispuesta a reavivar la campaña de los lazos naranjas que tanto eco tuvo para mostrar su rechazo a la «ley Celaá» a nivel autonómico. No entiende cómo es posible que cuando han pasado pocas semanas de la aprobación de la Ley Maestra en la Asamblea, que supuestamente trata de blindar los conciertos, precisamente ocurra todo lo contrario y se pretenda eliminarlos en 11 centros de FP de grado superior, los únicos que denunciaron la retirada de financiación autonómica en 2013 de los más de 40 que había entonces en su intento por sustituirlos por ayudas individuales y que fue el origen de una batalla judicial que acabó dando la razón a la concertada. El Tribunal Supremo, en 2017 falló a favor de reinstaurar los conciertos, pero cuando ya han transcurrido cinco años de la sentencia, la Comunidad de Madrid da por finiquitada la existencia de centros subvencionados en esta etapa educativa porque su idea es sustituirlas por becas o ayudas, según ha informado Escuelas Católicas, mayoritaria en el sector.

«Es decepcionante ver cómo la Comunidad de Madrid ha decidido ampliar a 10 años la vigencia de los conciertos educativos, pero por otro lado, los está quitando», lamenta José Antonio Poveda, secretario regional de Escuelas Católicas.

La concertada observa con preocupación que los pasos que se están dando apuntan a la implantación del cheque escolar en lugar del concierto, un modelo que defiende precisamente Vox. «No les gusta el concierto, su modelo en la enseñanza no obligatoria es el cheque escolar y se están dando pasos en esa dirección», lamenta Poveda.

La concertada rechaza el cheque porque considera que, en la práctica, supone un copago para las familias. Las ayudas o becas no cubren en todas las ocasiones la totalidad del puesto educativo y el acceso al centro queda condicionado a la capacidad educativa de las familias, cuando «nuestra vocación es estar abiertos a todos», añade el responsable de Escuelas Católicas.

Ahora se ha sumado la preocupación de la creación de plazas de cero a tres en centros públicos con fondos europeos, que no se puede ampliar a sus centros. Lo consideran, en la práctica, una aplicación de la ley Celaá, en la que la espina dorsal de la norma es la apuesta por la pública. Sin embargo, lamentan que no hay dinero para que la partida de «otros gastos» no se amplíe más que un 1% a partir de septiembre cuando, según dicen, genera un déficit de 50%. Su idea ahora es ahora solicitar una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Aumento de cuantía del cheque infantil

Desde la Consejería de Educación aseguran que los planes son ampliar los conciertos en grado Medio y creación del cheque de FP Medio y aumento de becas de FP de Grado Superior. Para el primer ejercicio de su aplicación, el Ejecutivo regional destinará 2,4 millones de euros, con una previsión de alcanzar más de 1.100 beneficiarios, aproximadamente el 18% del total.

Por otro lado, la Comunidad asegura que solicitó al Gobierno de España poder emplear los fondos europeos para crear plazas de 0-3 años en centros concertados y privados, una posibilidad que fue rechazada. Por ello el Ejecutivo regional ha tenido que emplear toda la inversión en centros públicos. Además asegura que el próximo curso aumentará la cuantía del cheque infantil.