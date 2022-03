Madrid será la sede del Torneo de Candidatos al título mundial de ajedrez

El Palacio de Santoña, en el Barrio de las Letras madrileño, será la sede, del 16 de junio al 6 de julio próximos, del Torneo de Candidatos al título mundial de ajedrez, del que saldrá el aspirante oficial a la corona del noruego Magnus Carlsen, según anunció la Federación Internacional (FIDE). Construido en el siglo XVI y reformado en el XVIII y en el XIX, el Palacio de Santoña, propiedad de la Cámara de Comercio de Madrid, pondrá un monumental escenario barroco a la lucha de ocho Grandes Maestros por el derecho a jugar, en 2023, el “match” contra Carlsen con el título en juego.

El torneo se disputará por el sistema de todos contra todos a doble vuelta, de acuerdo con un programa que empieza el 17 de junio con la primera ronda y concluirá el 4 de julio con la decimocuarta. Habrá una jornada de descanso cada tres rondas y, si fuera necesario, el 5 de julio se jugaría el desempate.

Uno de los seis jugadores que ya estaban clasificados para jugar en Madrid, el ruso Sergey Karjakin, no podrá hacerlo al estar suspendido durante seis meses por la Comisión Ética y Disciplinaria de la FIDE por publicar en redes sociales mensajes en apoyo de Vladimir Putin relacionados con la invasión de Ucrania. Karjakin, que disputó el título mundial al noruego Magnus Carlsen en 2016 y sólo perdió en el desempate, tiene derecho a interponer recurso ante la Cámara de Apelación de la Comisión Ética y Disciplinaria en el plazo de 21 días, aunque ha anunciado su intención de no hacerlo. Si no apela, la sanción tendrá carácter firme y definitiva.

Los otros clasificados para Madrid son el azerbaiyano Teimour Radjábov, que se retiró del Torneo de Candidatos anterior (Ekaterimburgo 2020) alegando razones sanitarias por el coronavirus; y, seleccionados en la Copa del Mundo y el torneo Gran Suizo, el estadounidense Fabiano Caruana, el polaco Jan-Krzystof Duda, el iraní Alireza Firouzja (que juega bajo bandera francesa) y el ruso Ian Nepomniachtchi.

En principio nada impide participar a Nepomniachtchi, último aspirante al título mundial, que fue derrotado por Magnus Carlsen en diciembre pasado en Dubai. El jugador ruso se ha declarado públicamente en favor de la paz y podría jugar en Madrid bajo bandera de la FIDE.