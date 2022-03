Monasterio: “Sánchez da 20.000 millones a las feministas y 20 céntimos a los camioneros”

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha mostrado su apoyo expreso a la protesta de los camioneros autónomos y ha afeado al Gobierno de Pedro Sánchez por tachar de “ultraderecha” a quienes están detrás de estas movilizaciones. “Apoyamos a los camioneros, el Gobierno de Sánchez les está arruinando, tienen derecho a quejarse y los españoles estamos con ellos; basta de amenazas a los autónomos, de insultarles sistemáticamente y de darles migajas”, ha dicho durante una entrevista en el programa “Espejo Público”, de Antena 3.

Monasterio ha lamentado que “el Gobierno de Sánchez de 20.000 millones a las feministas y a los camioneros les de 20 céntimos. ¡Ya está bien!” y ha puesto énfasis en la situación de muchas familias “que no pueden más. Esto es insostenible y el Gobierno está encerrado en el Palacio de la Moncloa sin ni siquiera querer seguir negociando”.

La portavoz de Vox cree que el Gobierno “algo tiene que estar haciendo mal si tiene los peores datos de recuperación económica. Acusa a Vox y lo que sufren los trabajadores son las consecuencias de las políticas de Sánchez durante estos años. No hay un dato económico positivo. Los autónomos tienen un gobierno que se dedica a insultarles y amenazarles para que dejen de manifestarse”.

Por otra parte, tachó de “ocurrencias” las medidas del Plan de Recuperación que, a su juicio, van en sentido contrario a o que conseguiría reactivar la economía. “Lo único que saben es intervenir. Los que tienen socios comunistas tienen una tendencia terrible a intervenir, expropiar y acabar con todo lo que es la libertad económica...Y Sánchez va a aprovechar los momentos de debilidad económica para intervenir e imponer. Se dedican a atracarnos, a poner unos impuestos altísimos para luego darnos migajas. Es urgente que salga el Gobierno de Sánchez. Lo único que han causado es miseria y ruina”.

“No hacemos distinciones por el color de la piel”

Especialmente emotivo para la dirigente de Vox ha sido ver cómo llegan durante estos días los niños ucranianos acompañados por sus madres y se reúnen con sus familias de acogida españolas. A este respecto ha matizado que “nosotros no ponemos pegas por el color de la piel. Lo que hemos dicho es que los padres que enviaban a sus hijos en unas lanchas en el Mediterráneo arriesgando la vida, tenían que dejar de hacer eso y los niños tenían que entrar con sus padres, como lo están haciendo los ucranianos ”, ha dicho en respuesta a quienes les reprochan que hagan distinciones con los menores no acompañados procedentes de Marruecos.

Embargo del sueldo

Monasterio también ha explicado el porqué se ha embargado el sueldo a su marido por una deuda con el constructor de su vivienda por valor de 63.000 euros. Detalló que se trataba que una constructora que “no ejecutaba bien los trabajos y que no pagaba a los trabajadores la Seguridad Social”. Eso motivó que rescindiera el contrato a la constructora y el asunto se llevó a juicio y nos dieron la razón al 70% en un acuerdo de cantidades. Nosotros pagamos dos veces el mismo trabajo y, a la hora de pagar, la Agencia Tributaria, nos dijo que no lo hiciéramos a la constructora porque tenía deudas con este organismo y con la Seguridad Social. Entonces se solicitó una carta de pago a la Agencia Tributaria, pero ésta no ha girado esa carta. Me gustaría que acelerara los procesos. Nosotros depositamos en el juzgado esa cantidad y la Agencia Tributaria que negocie con el juzgado. Es una cosa que pasa con frecuencia con las constructoras”, ha aclarado.