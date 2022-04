Pozuelo de Alarcón oferta casi 4.000 plazas en campamentos y colonias deportivas de verano

El Gobierno municipal de Pozuelo de Alarcón sigue apostando por apoyar y facilitar la conciliación familiar durante las vacaciones escolares. Ya está en marcha la organización del programa municipal de campamentos y colonias de verano, que ofrece cerca de 4.000 plazas. Dependiendo de la modalidad escogida, estos campamentos y colonias, se desarrollarán desde la última semana de junio hasta finales de agosto.

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha destacado que “la organización de estas actividades es una prioridad para el equipo de Gobierno pues con ellas apoyamos y facilitamos la conciliación familiar y personal”.

En primer lugar, hay que destacar las colonias deportivas, que se celebrarán en las instalaciones del Carlos Ruiz, El Pradillo y la Ciudad Deportiva Valle de las Cañas. Se ofertarán 2.000 plazas, dirigidas a niños de entre 4 y 15 años. Se han organizado cuatro programas, dependiendo de las edades y actividades. Por una parte, está la Mini Colonia (de 4 a 6 años), la Colonia Recreativa (de 7 a 11 años), el Campus Deportivo (de 12 a 15 años) y, por otra, el Campus Gimnasia Artística, para los niños de 4 a 15 años.

Estos campamentos cuentan con plazas de inclusión para personas con discapacidad empadronadas en Pozuelo, cuyo plazo de preinscripción comienza el 3 de mayo, presencialmente en las oficinas del Polideportivo El Torreón (lunes a viernes de 9 a 14 hrs. y de 16 a 20 horas).

El resto de usuarios abonados podrán preinscribirse del 10 de mayo a las 09:00 horas al 15 de mayo a las 20:00 horas, telemáticamente en la web municipal https://www.pozuelodealarcon.org/deportes o, presencialmente, en las oficinas del polideportivo El Torreón hasta el 13 de mayo, en horario de 9 a 14 y de 16 a 20 horas.

La información completa sobre este programa municipal, que se celebrará en julio y agosto, y los plazos de inscripciones se puede consultar en https://www.pozuelodealarcon.org/deportes/inscripcion-colonias-deportivas-de-verano-2022

Campamentos fuera de la región y “Julio Joven” para los jóvenes

Los jóvenes, de entre 12 y 17 años, podrán disfrutar de varias propuestas de ocio el próximo mes de julio tanto en la ciudad y alrededores como fuera de ella, a través de los programas, “Julio Joven” y los “Campamentos náuticos y de aventura”.

El plazo de inscripción para estas actividades estará abierto del 3 al 16 de mayo para empadronados y no empadronados escolarizados en la ciudad. Del 17 al 31 de mayo y hasta completar aforo, podrán solicitarlo los no empadronados, y no empadronados escolarizados, así como los empadronados en el municipio que no hayan accedido a las plazas en el primer periodo de inscripción. La información completa sobre esta solicitud y proceso de inscripción se podrá consultar en la web https://cubo.pozuelodealarcon.org/

Del 4 al 15 de julio está programado el campamento multiaventura, que tendrá lugar en Romangordo, en la comarca de Monfragüe, en Cáceres. Los asistentes disfrutarán de actividades como tiro con arco, piraguas, senderismo, juegos acuáticos o excursiones.

En la quincena del 18 al 29 de julio, se celebrará el campamento náutico en Los Alcázares, en Murcia. En este municipio, situado en el Mar Menor, los participantes disfrutarán de jornadas de surf, snorkel o deportes en equipo, entre otras actividades.

El programa “Julio Joven” es la alternativa perfecta para los que se quieran quedar en Pozuelo y alrededores en la primera quincena de julio. Durante esos días se organizarán numerosas actividades recreativas, deportivas y en la naturaleza (sin pernoctar), que se celebrarán de 9 a 16:30 horas, tanto en espacio naturales, como en parques temáticos de la región.

Summer School y Escuela de Creatividad y Artes Escénicas

El programa “Summer School”, dirigido a niños de Infantil y Primaria, y en el que las actividades se imparten gran parte en inglés, se llevará a cabo en cinco colegios de la ciudad: Colegio Príncipes de Asturias, Colegios Los Ángeles, Colegio Las Acacias, Colegio Pinar Prados y Colegio Infanta Elena, durante el mes de julio.

Los más artistas o aficionados a las artes escénicas disponen de los campamentos que se organizarán, en julio, en la Escuela de Creatividad y Artes Escénicas y que se dirigen a niños de 4 a 16 años.

Durante el mes de julio también tendrá lugar un Curso de Refuerzo Educativo para alumnos de 5º y 6 de Primaria de los colegios públicos y concertados que necesiten apoyo en matemáticas, lengua e inglés.

Colonia taller en el Espacio para el Ocio Pozuelo

También las personas con discapacidad, de entre 4 y 21 años, podrán divertirse y aprender en la colonia taller que tendrá lugar en julio en el Espacio para el Ocio Pozuelo. También podrán participar personas sin discapacidad. Se realizarán una gran variedad de actividades lúdicas, con diversidad de talleres y juegos.

Las personas interesadas podrán realizar la solicitud de pre-inscripción del 6 al 12 de mayo (empadronados) y los días 13 al 15 de mayo (no empadronados y en función de la disponibilidad de plazas).

La información detallada sobre todos los programas y fechas de inscripción estará disponible en www.pozuelodealarcon.org