Los 70 años que separan los avales de Ayuso para la presidencia: de los 19 de Mario a los 88 años de Maxi

«Hay que ayudar», es el lema de Máxima Blanco Prieto, la afiliada de más edad que ha avalado a Isabel Díaz Ayuso en su candidatura para la presidencia del PP madrileño. Hace unos días que cumplió 88 años y cuando se abrió el proceso para recabar avales, se le hizo el tiempo corto para acudir a Génova con sus amigas Pilar y Luisa para estampar su firma de respaldo a la presidenta regional.

Máxima Blanca Prieto destaca la honradez y frescura de Ayuso FOTO: Jesús G. Feria La Razon

Maxi, como la llama todo el mundo, nació en un pequeño pueblecito de León de poco más de 200 habitantes. Cuenta que eran ocho hermanos y que tuvo la desgracia de que su madre falleciera cuando ella tenía seis años. «No nos faltó de nada, pero vivíamos sin lujos y nos educaron muy bien», dice echando la vista atrás. Estudió en Zaragoza y, cuando acabó su formación, decidió trasladarse a Madrid, donde ejerció su profesión en la Seguridad Social y en Iberia. Pero si algo le ha irritado a Maxi es que la jubilaran con tan solo 58 años. «Lo hice de muy mala gana». Desde entonces, «me he dedicado en la medida que he podido a hacer obras buenas». Y entre todas ellas se encuentra su visita anual al santuario de Lourdes acompañando a enfermos. También colabora con la ONG Nuevo Futuro. «Hacen una labor buenísima, que no todo el mundo conoce, y voy todos los años al rastrillo». Pero puntualiza: «A eso parece que van todas las hijas de papá, pero yo no soy nada de eso».

Su interés por la política le viene de toda la vida. Aunque para ser exactos, a ella lo que le interesa por encima de todo es «defender España. ¡Soy muy española! Y que no me toquen a España...No sé por que hay gente que no la quiere, lo paso muy mal».

Dejó hace años de conducir, pero aún recuerda algunas situaciones lamentables que ha tenido que padecer por exhibir una gran bandera de España en el capó de su coche y una cinta de la medida de la Virgen del Pilar con los colores de la bandera colgando del retrovisor. No olvida que algunos amigos la previnieron, pero ella cuenta que nunca hizo caso. Hasta que un día se encontró las cuatro ruedas del coche rajadas.

Maxi cuenta que vive muy bien en Madrid. Y tranquila. Y en eso tienen mucho que ver Isabel Díaz Ayuso y José Luís Martínez-Almeida porque «son dos personas muy decentes y que no roban». Aunque está muy disgustada con Pedro Sánchez y sus alianzas de gobierno. Por que Maxi dice que ha luchado mucho contra ETA. «He ido a todos los funerales y aún me parece estar viendo cuando mataron a tres militares al lado de mi casa».

No recuerda cuando se afilió al PP, porque «en mi mente he estado afiliada toda la vida», pero es una «ayuser» incondicional. «Ayuso me encanta. Representa la honradez, la decencia y es muy fresca. Dice las cosas sin herir al contrario. Y muy bien dichas, porque yo no sería capaz de hacerlo así. Soy muy castellana y digo las cosas a lo bruto».

Cree que Ayuso tiene que llevar ahora las riendas del partido sin atender a amiguismos y «con seriedad». «Me gusta la gente que habla claro, es pequeña pero dice unas cosas buenísimas, la verdad no tiene por qué taparse y Sánchez le tiene mucho miedo».

“Rrpresenta mis ideas”

Mario Gabarrón, de 19 años, sonríe cuando recuerda a un niño de 14 pegando carteles de carácter político por las calles: «Siempre iba con un grupo de personas más mayores que yo, que me acogieron sin problema, repartiendo folletos por el centro de Madrid sobre manifestaciones». El joven confiesa que, a diferencia de su familia o sus amigos, quienes no están vinculados a la política más allá que para votar en las elecciones, él sí forma parte de las Nuevas Generaciones del distrito de San Blas. Desde bien pequeño se hacía preguntas cuando veía las noticias y ya entonces interpelaba a sus padres la diferencia entre izquierda y derecha. Pese a que actualmente esté aprendiendo de los veteranos, confiesa que estaría encantado de involucrarse en política siempre que sea necesario.

Mario Gabarrón, afiliado de 19 años de edad, ha visto sus ideas representadas en la presidenta madrileña FOTO: Jesús G. Feria La Razon

Sin embargo, los inicios políticos de Mario no fueron directamente con el Partido Popular, sino que él formó parte del «efecto Ayuso»: «Admiré su forma de gobernar y quise acercarme a ella. Siempre he pensado que yo no soy de ningún partido, yo tengo mis propias ideas y votaré al partido que más las represente. Ayuso las representó y me subí en su barco», confiesa.

Además, el aval más joven apuesta por el proyecto político que engloba la Comunidad de Madrid porque cree que es un lugar donde, como demuestran los antecedentes, existe una enorme confianza en el Partido Popular: «Si algo funciona, no lo vas a cambiar. Los madrileños han vivido en primera persona los beneficios de un gobierno del Partido Popular durante muchos años. Muchas personas lo han visto en tercera persona y han querido experimentarlo, y es por eso que tantas empresas y personas han decidido establecerse en Madrid». Y es que Mario contempla la necesidad de desvincularse del camino que marca el Gobierno central: «Madrid necesita unas políticas que favorezcan a las empresas que quieran venir a la capital, que favorezcan a los autónomos que tan difícil lo tienen en estos tiempos, que beneficien a los ciudadanos, dándoles más independencia del Estado gracias a las bajadas de impuestos. Necesita dejarse de políticas de derroche y ser el ejemplo a seguir para toda España».

Cuando confiesa a LA RAZÓN qué diferencia le causa Ayuso respecto al resto de líderes, alude a su fuerte personalidad, transparencia y liderazgo, especialmente en los momentos más duros de la pandemia. No obstante, reconoce sentir mucha pena por el choque de trenes entre la presidenta madrileña y el ex líder del PP, Pablo Casado, quien no logró la fuerza de la calle que sí tuvo Ayuso. Ahora, con miras a horizontes futuros, Mario tiene plena confianza en Feijóo como regenerador del Partido Popular: «Considero que es muy capaz de unificar todo un abanico de ideologías en una sola persona. Por ello, el PP ha depositado en él la confianza para ser el nuevo presidente y aspirar a gobernar España (...) Es una nueva etapa y toca prepararse para las próximas elecciones».