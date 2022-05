Carromero se ausenta y, finalmente, no declarará en la comisión de investigación del espionaje

Junto con la del alcalde, era la comparecencia no ya del día, sino de toda la Comisión de Investigación. Hoy, a las 11:30 horas, estaba previsto que Ángel Carromero, ex asesor de la Alcaldía, declarara ante los grupos municipales sobre su presunta vinculación en el supuesto espionaje sufrido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una presencia solicitada por la oposición, debido a que Carromero presentó su dimisión el mismo día en el que estalló el escándalo. Un adiós cuyas causas, según la oposición, nunca han sido aclaradas y que merecían explicaciones. A esto se suman las informaciones que señalaban al ex asesor como vínculo entre Génova y la agencia de detectives Mira, que habría sido contactada para llevar a cabo ese seguimiento al entorno de la presidenta. Algo, por otro lado, no probado a lo largo de esta investigación.

Finalmente, Carromero no ha dado señales de vida a la hora acordada. Y, salvo sorpresa de última hora a lo largo del día, parece que la Comisión de Investigación concluirá sin su testimonio. Del mismo modo, y como era de esperar, tampoco han comparecido la propia Díaz Ayuso, convocada para hoy, así como David Fernández, ex jefe de prensa de la EMVS y Joaquín Vidal, ex jefe de prensa de Martínez-Almeida. Hay que recordar, en todo caso, que Carromero, al haber dimitido de su cargo, no tenía obligación alguna de declarar en la comisión.

Quienes sí han acudido hoy han sido Matilde García, Coordinadora General de la Alcaldía, y Daniel Bardavío, Vocal Asesor de la Alcaldía. En ninguno de los dos casos, y pese a la insistencia de los grupos municipales, han aportado información relativa a la implicación del Ayuntamiento en el presunto espionaje (algo que, al fin y al cabo, es objeto de esta investigación en la Casa de la Villa) o a los presuntos vínculos de Ángel Carromero con dicha trama.

Así, todos los ojos estarán puestos hoy, a las 16:00 horas, en José Luis Martínez-Almeida. En su caso, el alcalde sí que confirmó su presencia.