¿En qué municipio de España está el único edificio 100% reciclado?

De San Sebastián a Madrid. Un aparcamiento con varios cientos de plazas ha sido desmontado en la ciudad vasca, trasladado hasta la capital de España y aquí ha vuelto a levantarse reutilizándose todos los elementos originales. Un hito que permite al Hospital Doce de Octubre de Madrid tener el primer edificio de España que es 100% reciclado. Un hito que viene a marcar el futuro de un sector como el de la construcción que, con iniciativas como esta, demuestra que es posible reducir el impacto que tiene sobre el planeta en su actividad.

¿En cuánto tiempo se produjo el traslado? Las 800 plazas de parking provisional del Centro Comercial Garbera en San Sebastián fueron desmontadas, transportadas y reutilizadas en el nuevo aparcamiento del Hospital Doce de Octubre de Madrid, en un tiempo récord de doce semanas. Esta propuesta ha permitido reutilizar en su totalidad el primer edificio en España, gracias al sistema constructivo Anrotech.

¿Por qué se optó por el “reciclaje” del aparcamiento de San Sebastián? El parking provisional del Centro Comercial Garbera fue construido con el objetivo de solucionar el déficit temporal que sufriría el centro durante las obras de remodelación. Así, fueron construidas 800 nuevas plazas en un edificio de 2 plantas que, una vez finalizado el propósito de su construcción, se desmontaron sin causar ningún impacto en el terreno en el que se instaló.

¿Cómo fue la operación de desmontaje y el posterior ensamblaje en Madrid? Con una operación Just in Time, el material que se desmontaba en el norte de la península, era trasladado hasta Madrid listo para su ensamblaje y reutilización. No hay nada más sostenible que reutilizar lo que ya ha sido construido, donde se cumplen las premisas de la economía circular, minimizando el impacto que el sector de la construcción tiene sobre el planeta.