Ayuso cierra el Congreso de su coronación: “El socialismo no funciona. Subvenciona la pobreza”

Ha reconocido Isabel Díaz Ayuso que este fin de semana es “el momento político más importante que voy a vivir en mi vida”. Elegida presidenta de los populares madrileños, Díaz Ayuso ha cerrado el cónclave con discurso de fuerte calado nacional y en el que ha insistido en los pilares sobre los que viene sosteniendo su acción de Gobierno desde la Puerta del Sol. Reivindicación del PP de como el partido que más se parece a España y combate sin complejos al proyecto que representan Pedro Sánchez y sus socios: “De este Congreso nace un nuevo equipo de ganadores de cara a 2023″.

“El socialismo no funciona”. Ha sido éste uno de los ejes de su intervención ante un auditorio lleno en el pabellón seis de Ifema. Ha asegurado la presidenta del PP de Madrid que “todos somos igualmente diferentes. Porque afortunadamente no hay dos personas iguales. Ni en la misma familia. Porque el socialismo subvenciona la pobreza: no acaba con ella. Y no gestiona servicios públicos: gestiona sentimientos y hace a la gente manipulable”. Según ha manifestado, el de Sánchez es “el peor gobierno que hemos tenido en democracia”. Un Ejecutivo que “no sabe gestionar, que no tiene claro ni qué es España ni le interesa: lo que sí sabe es que la palabra “España” no le provoca ningún entusiasmo. El gobierno que, según se va haciendo más pequeño ante los españoles y ante el mundo, más se embrutece. Aquel que erosiona toda institución que le recuerda los límites que marca el Estado de derecho”.

Reivindicación de Madrid

Como no podía ser de otra manera, Ayuso ha puesto en el centro de su intervención a la región de la que es presidenta. Hasta el punto de parafrasear la oración de homenaje a los caídos por España en este punto: “Al intentar comprender qué me ha traído hasta aquí, entiendo muchas cosas y veo que nada es casualidad. Querer a Madrid es mi pasión eterna. No quiero servir a otra Bandera, no he querido andar otro camino y no sé vivir de otra manera”. Ha insistido en el papel de Madrid como contrapeso: “No es un terruño al que nada le ha de importar lo que ocurra en otros rincones del país. Muchos nos preguntan que por qué hablamos tanto de España, pero es que aquí no vamos a inventar el regionalismo madrileño, porque aquí somos todos Madrid”. En este sentido, ha reivindicado ante los compromisarios de la formación que los madrileños “estamos obligados a defender principios e ideas. A enfrentarnos al populismo, al comunismo y a las tiranías. A corregir a los señores de la izquierda que nos imponen cómo sentirnos como mujeres y nos dan lecciones de política a las que no somos de su cuerda, con condescendencia”.