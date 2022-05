Los dos secretos desvelados por Feijóo: el mensaje que envió a Ayuso y el municipio en el que se censará

En la segunda jornada del Congreso Extraordinario del PP de Madrid, el presidenta nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a dar muestras de su buena sintonía con Isabel Díaz Ayuso. Antes de la intervención final de la recién elegida presidenta de los populares madrileños, Feijóo ha subrayado cuál es, a su juicio, el mayor acierto del Congreso celebrado en Ifema: “Isabel Díaz Ayuso es la presidenta que más se parece a Madrid”. Feijóo ha puesto en valor que la presidenta madrileña se “parezca a la tierra a la que va a servir” y que, al tiempo, se mezcle y sepa interpretar el paisaje de esta región.

También ha querido el presidente del PP destacar los elementos que conectan su liderazgo a nivel nacional con el de Ayuso en Madrid: “Los dos queremos lo mismo. Venir a servir, gestionar los intereses generales por encima de los gobiernos, sabemos que el único objetivo es acertar, que en el PP se puede empezar desde abajo y de una familia modesta. Los dos creemos en España”. Y añadió: “Nos parecemos mucho: la izquierda nos culpa de todos los males. Nos ven competitivos. Es un buen síntoma”.

Respecto a la guerra interna vivida hace pocos meses en el PP precisamente por la celebración del Congreso de Madrid, Feijóo ha hecho un llamamiento a mirar hacia el futuro: “Este Congreso llevaba demasiado tiempo pendiente. Nos hemos ocupado mucho de cuestiones internas. No me interesa el pasado y ahora afrontamos una nueva etapa. Aquí hay una líder y hay un proyecto con un desafío mayúsculo”.

Y ha querido desvelar dos secretos en su intervención sobre el escenario de Ifema. En primer lugar, se ha referido al mensaje que le envió a Ayuso este viernes nada más conocer el resultado de la votación que confirmó su designación como presidenta del PP de Madrid: “Matrícula. Felicidades presidenta”, fue el texto de ese mensaje. Y es que Feijóo ha recordado que Ayuso ha superado el resultado que él logró al proclamarse presidenta del Partido Popular. Feijóo logró el 98% de los votos. “Hay que reconocer las derrotas”, ha subrayado en tono de broma.

El segundo “secreto” tiene que ver con el municipio en el que, tras dejar la Presidencia de la Xunta de Galicia, pasará a estar censado. Se ha referido a ello tras referirse al gesto que ha protagonizado con Ayuso al cederle el último turno de intervenciones en el Congreso: “Le he pedido intervenir antes. Este es el Congreso de Ayuso y del PP de Madrid. Y es la presidenta de mi partido porque estoy censándome en Madrid, en el Ayuntamiento de Almeida”.

Respecto al futuro, Feijóo ha querido poner “deberes” al PP de Ayuso a pesar de que ha reconocido saber que a “los madrileños no le gustan las imposiciones”. Les ha pedido conformar “equipos y liderazgos sólidos” de cara a las elecciones de 2023 y también dar “motivos para confiar en nosotros” en las urnas. “Seremos útiles si ganamos. No lo seremos si ganamos. No venimos aquí para estar sino para ser. Por eso, Isabel Díaz Ayuso es la presidenta del PP de Madrid, un partido ganador con hambre de ganar”.