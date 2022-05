La conexión Feijóo-Ayuso para acelerar el fin de Sánchez

Con la elección de Isabel Díaz Ayuso al frente de los populares madrileños, el PP no sólo termina de cerrar una de las mayores crisis de su historia –la que desembocó en la salida de Pablo Casado–, sino que, a tenor de lo visto y escuchado este fin de semana en Ifema, pone a punto la maquinaria política y electoral de Génova de cara al ciclo de citas con las urnas que se inaugura en un mes en Andalucía. Alberto Núñez Feijóo y Ayuso han consolidado su posición como contrapeso al Gobierno de Pedro Sánchez. Y, por lo escenificado ayer en Madrid, el tándem Feijóo-Ayuso tiene clara la estrategia, en la que cada uno de los dos líderes tiene su propio rol: de un lado, la experiencia como presidente de Feijóo, el catálogo de reformas para España que ya ha esbozado y su éxito electoral con sucesivas mayorías absolutas a las espaldas; del otro, el espíritu «callejero» de Ayuso, su indiscutible tirón entre las bases, el discurso desacomplejado de la madrileña a la hora de dar la batalla cultural frente a la izquierda y las recetas de éxito que viene aplicando como jefa del Ejecutivo madrileño desde hace tres años.

Feijóo no dejó pasar la oportunidad de volver a dar muestras de su buena sintonía con Ayuso. Subrayó, de hecho, cuál es, a su juicio, el mayor acierto del Congreso de este fin de semana en la capital: «Es la presidenta que más se parece a Madrid». Feijóo puso en valor que la presidenta madrileña se «parezca a la tierra a la que va a servir» y que, al tiempo, se mezcle y sepa interpretar el paisaje de esta región. También quiso destacar los elementos que conectan su liderazgo a nivel nacional con el de Ayuso en Madrid: «Los dos queremos lo mismo. Venir a servir, gestionar los intereses generales por encima de los gobiernos, sabemos que el único objetivo es acertar, que en el PP se puede empezar desde abajo y venir de una familia modesta. Los dos creemos en España». Y añadió: «Nos parecemos mucho: la izquierda nos culpa de todos los males. Nos ven competitivos. Es un buen síntoma».

Ayuso, que reconoció que este fin de semana ha sido «el momento político más importante que voy a vivir en mi vida», cerró el cónclave con un discurso de fuerte calado nacional y en el que insistió en los pilares sobre los que viene sosteniendo su acción de Gobierno desde la Puerta del Sol. Reivindicación del PP como el partido que más se parece a España y combate sin complejos al proyecto que representan Pedro Sánchez y sus socios: «De este Congreso nace un nuevo equipo de ganadores de cara a 2023». «El socialismo no funciona». Fue éste uno de los ejes de su intervención ante un auditorio lleno. Aseguró la presidenta del PP de Madrid que «el socialismo subvenciona la pobreza: no acaba con ella. Y no gestiona servicios públicos: gestiona sentimientos y hace a la gente manipulable». El de Sánchez, añadió, es «el peor gobierno que hemos tenido en democracia». Un Ejecutivo que «no sabe gestionar, que no tiene claro ni qué es España ni le interesa: lo que sí sabe es que la palabra “España” no le provoca ningún entusiasmo. El gobierno que, según se va haciendo más pequeño ante los españoles y ante el mundo, más se embrutece. Aquel que erosiona toda institución que le recuerda los límites que marca el Estado de derecho».

Ayuso quiso dejar claro su absoluto compromiso con el proyecto que lidera Feijóo a nivel nacional por encima de «las diferencias de estilo» o los «choques» que, desde fuera, adviertan entre ella y el líder del PP nacional: «Somos el partido de Alberto Núñez Feijóo. No te vamos a fallar desde Madrid y que me diga Dios qué hay que hacer en esta vida, para darlo todo para que pronto llegues al Gobierno de España... lo haremos». Puso a disposición de Feijóo «el equipo de tabernarios» del PP de Madrid para llegar a La Moncloa: «Nosotros no somos puzzles, somos piezas que formamos esta gran familia del Partido Popular y tú vas a ser el presidente del Gobierno. Madrid es la retaguardia. Madrid es la España con ganas. Y, siempre lo digo, el Gobierno que todos los españoles se están perdiendo hasta que el Partido Popular vuelva a la Moncloa, cuando será tu momento y tendrás a este equipo de tabernarios, a estos españoles con ganas a tu entera disposición, presidente».

Respecto al futuro, Feijóo quiso poner «deberes» al PP de Ayuso a pesar de que reconoció saber que a «los madrileños no le gustan las imposiciones». Les pidió conformar «equipos y liderazgos sólidos» de cara a las elecciones de 2023 y también dar «motivos para confiar en nosotros» en las urnas. Y fue contundente en la defensa de una tesis que la propia Ayuso enarboló durante la reciente guerra abierta entre Sol y Génova: «Seremos útiles si ganamos. No lo seremos si no ganamos. No venimos aquí para estar sino para ser. Por eso, Isabel Díaz Ayuso es la presidenta del PP de Madrid, un partido ganador con hambre de ganar».