Estos son los templos del «low alcohol» en Madrid: el trago tranquilo para enfriar los días de calor

No es que el trago largo haya desaparecido, pero sí ha dejado hueco en la barra a la copa tranquila. Cada vez se bebe menos alcohol y todos huimos del «pelotazo». Nos apuntamos a las copas elaboradas con destilados «low alcohol», que ocupan un mercado en auge: «En España comprobamos que los consumidores tienden a aligerar el consumo de alcohol y quienes no son bebedores de destilados y sí de vino y cerveza se acercan a esta categoría. Todos lo hacen tanto por cuidar la salud como la alimentación y el bienestar.

Se trata de un recorte de la ingesta alcohólica, que invita a un consumo más controlado y mixto, porque hay quienes eligen comenzar por un par de cócteles con y el tercero que sea sin». Son palabras de Louis de Fautereau, director de la plataforma Drinks&Co, presente en ocho países de Europa, quien confirma que la versión light de las etiquetas más demandadas «son aquellas que proceden de marcas conocidas, que deciden ofrecer bebidas alternativas para diferentes momentos del día». Se refiere a Beefeater Light, Ballantine’s Ligth, Tanqueray 00% y Martini: «Representan un diez por ciento de un mercado en crecimiento y comprobamos que es una tendencia importante al alza». Lo es porque nos refrescamos con nuevas y pequeñas marcas de productos sin que copan los lineales.

Entre ellos, Lyre’s, Bubbly, Jnpr y Pedr’s: «Es muy importante crear valor e innovar para satisfacer las necesidades actuales del consumidor, y ofrecer opciones que se ajusten más al estilo de vida actual en el que se han desarrollado nuevas ocasiones de consumo, incluyendo horarios diurnos», asegura Úrsula Mejúa-Melgar, directora de Marketing para el sur de Europa en Diageo, mientras que Pedro Mendonça, Global Reserve Managing Director, de la misma compañía, asegura que «no deberíamos tener que comprometer la calidad y el sabor cuando queremos consumir una bebida que no tiene o tiene poco alcohol. Somos conscientes de que cada vez nos preocupamos más sobre lo que comemos y bebemos». De ahí que las aguas de sabores tengan su hueco en la nevera (Solán de Cabras, Waterdrop...). Ya ha comenzado la ruta ¿Comem0.0s? en la que participan hasta 27 establecimientos en los que es posible disfrutar de un menú armonizado con una copa de Tanqueray 0.0%. Entre ellos, Madame Butterfly, Ultramarín, Superchulo y Azotea Forus Barceló, donde Luca Anastasio es el barman y creador de los tragos de carga alcohólica moderada. Afirma feliz que «tenemos la oportunidad de idear combinaciones novedosas con una cierta intensidad y aromas sin renunciar al sabor. Y quien opte por un gin tonic sin alcohol lo disfruta bien preparado en su copa de balón sin sentirse fuera del ambiente».

Con base de agua

Alberto Sánchez nos confirma en el novísimo RavioXO, concepto ideado por Dabiz Muñoz, que es un hábito asentado en Londres. Incluso, tiene entre manos la creación de un negroni sin, ya que junto al mejor cocinero del mundo, según The Best Chef Awards, ha ideado una variedad de tragos aptos para quienes no acostumbran a beber alcohol.

Y, en Isa, la carta líquida, firmada por el «head bartender» Miguel Pérez, está ordenada según la complejidad de las combinaciones. De las más sutiles a las más intensas. En nuestra visita, apaciguamos la sed con un refrescante y sutil Seedlip Garden 108, un destilado que, en lugar de llevar una base alcohólica, es de agua, y se sirve con agua cítrica de gazpacho. Nos referimos a la primera marca de bebida de botánicos destilados sin que lleva por el mundo el lema «Qué beber cuando no estás bebiendo». Porque, además de cócteles es base de un gin tonic, incluso con otras variedades, como Grove 42 o Spice 94, con tonica y mucho hielo. En Angelita, probamos los cócteles Tierra, Guisante y Ciruela de Mario Villalón.