Polémica de Fernando Simón con Madrid: “No se necesita vacunar contra la viruela del mono... aunque es una opción”

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, volvió a reclamar, ayer miércoles a última hora, al Ministerio de Sanidad, “celeridad y determinación” en la compra de vacunas para ayudar a controlar el brote de viruela del mono y que aclare cuántas dosis y cuándo llegarán.

En un vídeo comunicado, tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en la que se ha analizado la evolución del virus del mono, el consejero ha criticado “la lentitud” en la remisión de los resultados de PCR de las muestras enviadas por la Comunidad de Madrid al Centro Nacional de Microbiología.

Frente a ello, el epidemiólogo y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha lanzado un mensaje de “calma y prudencia” ante la presencia de la viruela del mono, una infección por la que, por el momento, ha apuntado que “no sería necesario vacunar en España”.

“Necesitamos conocer un poco mejor la información existente, valorarla mejor para poder dar una respuesta exacta. Ahora mismo lo que se necesita es calma y un poquito de margen para que los técnicos investigadores hagan su trabajo perfectamente”, ha solicitado, recordando que España tiene un sistema de vigilancia “que está tratando de ser muy sensible para detectar el mayor número de casos posibles”.

De este modo, ha dicho que “no se sabe” si van a aparecer más casos, pero “no sería nada descartable”. “Hay personas con la viruela que todavía no se han contactado y hay personas que no han iniciado los síntomas”, ha añadido el epidemiólogo, que también ha respondido a las dudas sobre la vacunación de esta enfermedad.

“Ahora mismo, con la información que tenemos y la posición inicial de los expertos en España, no sería necesario vacunar”, ha recalcado, aunque “es una opción”.

A pesar de estas declaraciones, ha advertido que esta afirmación “puede cambiar en unos días en función de la información que vaya llegando”, por lo que “hay que ser prudentes a la hora de hacer este tipo de propuestas”.

La de Reino Unido es una situación “diferente”

Además, Simón ha hecho hincapié en que no se debe permitir que la decisión de vacunar o no “se imponga por motivos no técnico-científicos, por presiones fuera de los ámbitos que deben decidir este tipo de situaciones”.

Ha hecho referencia a Reino Unido, afirmando que la situación de uno y otro país no son comparables porque ellos “han tenido varios casos importados y varios pequeños brotes en los últimos años”. “Su situación es diferente a la nuestra y a la del resto de países europeos”, ha recalcado.

¿Compra de vacunas?

Al respecto de la compra de vacunas, ha indicado que es “un asunto” que tiene que gestionar la empresa con la productora las dosis y “valorar si en caso de necesidad se podría adquirirlas”.

Asimismo, ha explicado que las vacunas que se están proponiendo no solo sirven para la viruela del mono, sino también para otras patologías, “por lo tanto hay que conocer primero si hay necesidad de vacunar y hay que tener el margen para valorar si sería factible o no”. “Si habría disponibilidad para nosotros y también para todos los países que las pudieran necesitar”, ha agregado.

Frente a ello, desde la Consejería de Sanidad de Madrid se ha avanzado que a partir de este fin de semana la red del Servicio Madrileño de Salud con cuatro hospitales y el Laboratorio Regional de Salud Pública que reside en el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal comenzarán a realizar las pruebas PCR para determinar la positividad de las pruebas que se envían y saber si las personas están contagiadas o no y, de esa manera, “tomar las decisiones tanto desde el punto de vista epidemiológico como asistencial para controlar esta enfermedad y tener un dominio mucho mayor de esta crisis sanitaria”.

El consejero ha indicado que “una semana después de la petición que hizo la Comunidad de Madrid sobre la compra de vacunas para el control de la viruela del mono”, el Gobierno central ha anunciado en el Consejo Interterritorial que ha analizado la evolución de esta enfermedad que hará una compra de antivirales y de vacunas para combatir esta enfermedad.

“Lo que queremos saber es cuántas vacunas se van a comprar y cuándo se van a recibir, puesto que ya hay países de la Unión Europea que están vacunando a sus contactos estrechos para establecer ese control sobre la enfermedad”, ha indicado el consejero.

“Volvemos a tener la sensación de que vamos tarde en el control de esta enfermedad. Si algo hemos aprendido de la pandemia del covid-19 es que en las crisis sanitarias hay que tomar las decisiones con agilidad y con determinación”, ha señalado.