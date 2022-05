«Queremos para Madrid una movilidad ordenada y segura»

La nueva movilidad urbana se impone en todas las ciudades y Madrid es una de las capitales europeas que se encuentra en pleno proceso de cambio. Las plataformas de coches, patinetes y bicis compartidas tuvieron un comienzo dubitativo y ahora, con experiencia, llegan otras compañías que apuestan por una movilidad ordenada, respetuosa con la ciudad y con altos estándares de seguridad. Tanto para el usuario como para los peatones. Un ejemplo es Dott, una compañía creada en Amsterdam que apuesta por la bicicleta eléctrica y el patinete y que fue seleccionada en grandes ciudades europeas como Londres, Roma, Bruselas y Paris y hoy tiene sus bicicletas funcionando con la autorización del Ayuntamiento de Madrid. El Confundador de Dott visitó Madrid recientemente y nos contó algunos secretos de la compañía y sus planteamientos:

- ¿Cuándo y por qué decidió crear Dott?

-Creamos Dott en 2018 en Amsterdam y la razón por la que lo hicimos…yo he vivido en grandes ciudades: Londres, Singapur, Chengdu (China) y en todas el transporte era algo prioritario. En todas había atascos, contaminación y si perdías el transporte público tenías que esperar mucho tiempo, ir en el autobús con mucha gente y no ibas con tiempo. Se estaba creando un conflicto entre la ciudad y los ciudadanos. Fue entonces cuando me pregunté por qué no había más gente usando bicis. No contaminan y son divertidas cuando paseas sobre una de ellas. Esta fue la razón por la que creamos Dott. Fomentar la micromovilidad responsable, pero siempre respetando al máximo la ciudad, no crear desorden con bicicletas aparcadas en cualquier lado o tiradas en la calle. Y por supuesto, con seguridad.

- ¿En cuántas ciudades del mundo opera ya Dott con sus bicis eléctricas?

-Hoy estamos funcionando en 45 ciudades, en 10 países y contamos con 15.000 bicicletas eléctricas y 40.000 patinetes. En dos años hemos crecido mucho porque la gente, una vez que conoce el sistema y lo fácil que es usarlo, quiere hacerlo a diario.

-Eres un experto en movilidad y micromovilidad ¿En qué situación se encuentra España en comparación con otros países europeos?

-Por un lado, las ciudades españolas, en general, están invirtiendo rápidamente para fomentar el desarrollo de la micromovilidad. Invirtiendo en carriles bici, en parking, en carriles rápidos para bicicletas y eso es muy positivo. Yo creo que se podría avanzar aún más en establecer un ordenamiento claro capaz de acoger a los mejores operadores y que sean capaces de operar en toda la ciudad y no sólo en determinadas zonas. Y esta es la razón por la cual no hemos llegado antes. Pero ahora se está implicando mucho y ese es el caso de Madrid, y por eso hemos decidido venir.

-¿Qué hace diferente a una compañía como Dott?

-Lo que nos diferencia con otros operadores es que somos extremadamente responsables, tanto con el orden como con la seguridad. Si en una zona existe un límite de velocidad el sistema por GPS impide superar esa velocidad (limitada a 25 km/h) o avisa al usuario acerca de las restricciones que haya en esa zona. Y en segundo lugar, creemos en la integración entre nuestros servicios y el transporte público.

- ¿Cómo es trabajar con el ayuntamiento de Madrid?

-Muy bien. Es parte de nuestro ADN colaborar con las ciudades y eso es lo que hemos hecho con el ayuntamiento de Madrid. Les pasamos un informe sobre potenciales usuarios, bicicletas eléctricas, zonas de aparcamiento…fuimos muy transparentes.

-Muchos ciudadanos en Madrid y otros lugares están preocupados por la seguridad y el caos que produce ver bicicletas y patinetes aparcados en cualquier sitio y de cualquier manera ¿Cómo es la política de Dott en este sentido?

-Como hemos dicho antes tenemos la velocidad limitada a 25 km/h, pero si la bicicleta detecta por GPS que el usuario está en una zona peatonal impone un límite de 10 km/h. Se trata de reducir el riesgo. El riesgo de atropello es muy bajo con estas limitaciones. Y sobre el parking, los usuarios de Dott sólo pueden aparcar en las zonas anunciadas en la app y en caso de no hacerlo se enfrentan a una multa. Y si esto ocurre enviamos una alerta para recordarle que debe aparcar en el lugar indicado. Nuestros datos dicen que sólo un 4% ha infringido esta norma en Madrid. En otras como París se reduce al 1%.

- ¿Tienen un seguro de accidente los usuarios de Dott?

-Cada usuario, cuando paga por usar la bici, automáticamente está asegurado.

- ¿El siguiente paso de Dott en Madrid es implantar también un sistema con patinetes?

-Estamos preparados para implantar el sistema de patinetes, pero primero queremos contar con la aprobación del ayuntamiento. Estamos esperando el proceso de autorizaciones y esperamos ser una de las seleccionadas.