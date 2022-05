¿Qué ocurre cuando versionamos los tesoros del Museo Thyssen?

De «La Muerte de Jacinto» de Tiepolo a la «Vendedora veneciana de cebollas» de Singer Sargent. Y «El joven caballero en un paisaje» o «San Jerónimo como cardenal». Ahí las tienen, junto a estas líneas. Obras de arte que toman una nueva vida a través de los ojos de las nuevas generaciones. El concurso Versiona Thyssen nació en 2019 con el objetivo de atraer a un público más joven al museo, y fue tan grande su éxito que ya ha llegado a su décimo tercera edición. «Una de nuestras principales misiones es difundir la colección al mayor número de personas posibles, así que estamos muy centrados en la juventud por un tema de relevo generacional». Así lo explica a LA RAZÓN Alejandra Queizán, responsable de Patrocinio, Mecenazgo y Amigos del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. De él quieren hacer un museo más joven, más vivo, pero, sobre todo, que no pierda el interés en apoyar a jóvenes artistas. Para ello se les ocurrió poner en marcha esta convocatoria abierta en la que pedían reinterpretar una obra de la colección de la forma que se quisiera, y subirla a las redes sociales. «Nos hemos encontrado con una sensibilidad, unas inquietudes y unos nuevos lenguajes en estas nuevas generaciones que nos ha sorprendido muchísimo», asegura.

VENDEDORA VENECIANA DE CEBOLLAS (hacia 1880- 1882), de John Singer Sargent. Versionada por @pueche FOTO: Museo Thyssen Museo Thyssen

En esta ocasión las obras propuestas se acotan a la colección de arte americano, de la que el barón Thyssen disfrutaba especialmente. Las nuevas reinterpretaciones se sumarán a las más de 10.000 obras que han participado durante estos tres años en los que han tenido, además, más de medio millón de reacciones en las redes sociales y 3.100 participantes de todo el país. «La importancia de las redes sociales es absoluta, ya no solo porque muchos de los artistas invitados que participan y versionan las obras son personas que se mueven en el mundo digital, sino porque la promoción y la propuesta de las obras se hace casi exclusivamente por Instagram», apunta Queizán. «Al final este es el espacio común que utilizan los jóvenes para compartir y dar difusión de sus trabajos», añade. «Es una iniciativa absolutamente pionera que se ha consolidado en estos años, incluso con la pandemia de por medio, y de la que estamos muy orgullosos», asevera. En cada edición hay seis premiados: tres primeros, que reciben un premio de 700 euros, y tres segundos, que reciben 300 euros. Además, los premiados tienen como regalo una tarjeta de Amigo del Museo, que les permite entrar de manera gratuita y el acceso a inauguraciones y eventos, por ejemplo. «De esta manera creamos una comunidad viva, en la que distintas generaciones interesadas en el arte puedan entablar un diálogo entre ellas», explica.

LA MUERTE DE JACINTO (1752 - 1753), de Giambattista Tiepolo. La versión «Muerte de Jacinto en planeta Peligro por pelotazo de Djokovic» fue premiada en el año 2020 FOTO: Museo Thyssen Museo Thyssen

Lo artesanal y lo digital

En cuanto a las obras que se han presentado en este periodo, Queizán señala que «ha habido de todo», además de que, a partir de él, ha habido artistas que se han hecho mucho más conocidos. «Lo que hemos observado en cuanto a tendencias es que hay mucha ilustración, pero también mucho collage y mucho arte híbrido, es decir, que mezcla lo artesanal con lo digital, y esto produce obras realmente muy interesantes», apunta.

SAN JERÓNIMO COMO CARDENAL (1498), de Maestro de Grossgmain. sobre estas líneas la interpretación que hizo de esta obras del Thyssen @alba_prado FOTO: Museo Thyssen Museo Thyssen

El artista Chamo San, por su parte, es el artista invitado a esta nueva edición de #VersionaThyssen. Versionará una de las obras del museo dándole su marcado toque personal y por el que es reconocido: un estilo muy realista plasmado sobre algo tan aparentemente sencillo como una libreta, lo que da como resultado unas imágenes realmente evocadoras. De hecho, hace poco ha publicado su primer libro, «Sketched Memories», enteramente ilustrado. Para él, el reto está, quizás, en darle ese toque personal a las obras que se reinterpretan, mucho más que en el hecho de actualizarlas. «Es muy curioso observar como las nuevas tecnologías se hacen presentes en estas reinterpretaciones de las obras, a veces desde lo humorístico o desde lo cotidiano, como tratando de traer esas escenas a la actualidad», explica. A él, en particular, reconoce que le costó bastante decidirse por la obra que iba a versionar. «En el Thyssen hay obras muy icónicas, pero finalmente me decanté por una obra actual que me llamó la atención porque desde el punto de vista narrativo, porque se ve muy claramente que el artista está explicando una historia», dice. De hecho, se decidió a investigar y, sin revelar el nombre de la obra, señala que el artista representa una escena en la que un hombre muestra a su amante semidesnuda a otro, quien resulta ser el marido de la amante, aunque este no la reconoce. «Se me ocurrió ponerme en el punto de vista de la persona que hace el acto de mirar la escena y reflexionar sobre las distintas formas de mirar que en ella se presentan», señala. Técnicamente, como no podía ser de otra manera, lo ha abordado desde el bolígrafo sobre el papel libreta.

JOVEN CABALLERO EN UN PAISAJE (hacia 1505), de Vittore Carpaccio. Así la versionó @patricitabonita FOTO: Museo Thyssen Museo Thyssen

Jóvenes con ganas

«Este proyecto y las reflexiones que suscita a partir de sus obras es una forma de sacar el arte a la calle», concluye Queizán. «Y ese es un poco nuestro objetivo, intentar que las obras salgan a distintos espacios para que la gente pueda conocerlas y disfrutar de ellas». En definitiva, el objetivo del Thyssen para adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas generaciones no es otro que el que se creen «nuevos espacios de diálogo en torno al arte y todo lo que puede aportar a la sociedad”. «Sabemos que hay un público joven que tiene muchas ganas de seguir creando, y queremos darle esa oportunidad».