«Donación» o cese: la «persecución» dentro de Más Madrid para financiarse

El artículo 618 del Código Civil define la donación como «un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra, que la acepta». Resuelta la duda semántica, parece claro que lo que el Grupo Municipal de Más Madrid solicita a sus socios no son «donaciones», sino aportaciones económicas marcadas por sus estatutos. Si dicha práctica constituye una financiación irregular o no, es algo que tendrá que dirimir ahora el Tribunal de Cuentas. Tal y como avanzó esta semana, el Grupo Mixto Recupera Madrid, conformado por tres ex concejales de Más Madrid, interpuso ayer una denuncia contra la formación presidida por Rita Maestre. José Manuel Calvo y Luis Cueto, de Recupera Madrid, fueron los encargados de elevar una denuncia cuyo contenido se ha ido desgranando desde hace más de un año, cuando ambos concejales, junto con Marta Higueras, abandonaron el Grupo Municipal.

Aquella marcha, entre otros motivos, se debió a la imposición de la llamada «Carta Financiera» por parte de Más Madrid, y que figura en sus estatutos: la «obligación» a los trabajadores contratados por el partido a donar al mismo parte de sus retribuciones mediante una cuota mensual, marcada en un 13%. El partido, en el apartado sobre «fuentes de financiación», señala que dichas fuentes serán «las cuotas voluntarias de las personas afiliadas; las donaciones periódicas o puntuales de las personas afiliadas, inscritas, colaboradoras o simpatizantes» (es decir, sin ningún tipo de vinculación»; y las aportaciones de sus cargos públicos, representantes institucionales y personal contratado», en los porcentajes y cuantías que establezca la Carta Financiera.

¿Incumple la ley de financiación de partidos? Los denunciantes argumentan que la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio se modificó en 2015 con el fin de establecer nuevas medidas de vigilancia de la actividad económico-financiera de las formaciones. Y, entre otras novedades, se especificó que «desaparecen las aportaciones de simpatizantes y militantes; solo pueden realizar aportaciones los afiliados».

Y es en este punto donde estalló el conflicto. Recupera Madrid denuncia que, desde diciembre de 2020, el personal eventual contratado –asesores– y los denominados «vocales vecinos» –que no entran ni en la categoría de cargos electos ni en la de altos cargos– están siendo «obligados» a hacer estas aportaciones económicas, aunque no estén afiliados. Afirman que, desde entonces, se produjeron auténticas «persecuciones» telemáticas a todos aquellos que no hacían su aportación. Incluso, en el caso de que dicha persona estuviera pasando por dificultades económicas y familiares. LA RAZÓN ha tenido acceso a los mensajes de un concejal de la formación de Rita Maestre, muy insistente con uno de los asesores de su partido para que realizara la aportación, pese a detallarle su preocupante situación personal.

Además, en un mail dirigido a esta misma persona, y escrito por una concejala de Más Madrid, se le pedía una primera aportación de 2.170 euros para sufragar el «pago de deuda electoral». Se trata de una misiva enviada el 29 de diciembre de 2019, y se pedía dicha transferencia para antes del 3 de enero. De este modo, a algunos asesores se les «exigió» una aportación inicial de 2.500 euros. En algunos casos, por circunstancias personales, se consiguió una «rebaja» hasta los 1.600 euros.

La situación llevó a varios vocales vecinos a dirigirse a la Tesorería del partido. Vocales que, como mucho, pueden cobrar unos 500 euros. En una carta de uno de ellos, fechada en diciembre de 2020, pide explicaciones. «En el mes de mayo se acordó una Carta Financiera (...) del 10%. No entiendo ni quién y cuándo ha decidido elevar al 13% la aportación». En dicha carta, este vocal desliza sus sospechas de que dichas aportaciones fueron destinadas a Más País, la formación a nivel nacional creada por Íñigo Errejón a través de Más Madrid, para financiarse con motivo de las últimas elecciones generales de 2019.

¿El resultado de estas quejas? El cese de los concejales que no quisieron acatar la Carta Financiera. «Habiendo constatado el incumplimiento del compromiso que adquiriste, te comunicamos que el Grupo Municipal Más Madrid ha acordado tu cese como vocal vecina», le dijeron a una de las afectadas. Solo en septiembre de 2019 se tramitaron media docena de ceses. A estos, se han ido produciendo más: el mes pasado, tres vocales de Villaverde también fueron cesados.

Recupera Madrid recuerda que, mediante tres sentencias de los Juzgados de lo contencioso administrativo, se condenó al Ayuntamiento por tramitar los ceses de nueve vocales vecinos exigidos por Más Madrid, «por el hecho de no haber pagado esas cuotas obligadas». Las sentencias señalan que «el motivo real de cese parece ser el incumplimiento de la obligación del pago de la carta financiera, que incorpora una ilegal donación obligatoria para la financiación de un partido al que ninguno de los actores está afiliado».