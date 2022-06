Madrid estudia llevar al Tribunal Constitucional la Ley de Universidades del Gobierno de Sánchez

El Gobierno de la Comunidad de Madrid valora llevar al Tribunal Constitucional la Ley de Universidades una vez ésta sea aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Este mismo martes podría concretarse el aval de Moncloa al anteproyecto de esta ley, a propuesta del ministro de Universidades, Joan Subirats. El Gobierno de Ayuso presentó alegaciones al texto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y podría llegar hasta el TC si, finalmente, desde la Puerta del Sol concluyen que la norma aprobada por el Ejecutivo central incurre en alguna clase de inconstitucionalidad. Así lo ha adelantado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, en la entrevista publicada este domingo por LA RAZÓN.

Argumentos del Gobierno de Ayuso

Y es que, a juicio del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, son numerosos los elementos de dudosa legalidad que el Ministerio de Universidades optó por incorporar al proyecto inicial de la LOSU: “Hemos presentado alegaciones a la Ley Orgánica del Sistema Universitario porque pensamos que no resuelve los problemas de la universidad. Prevé que los alumnos tengan poder vinculante sobre los planes de estudio, lo cual es un absoluto despropósito. Va contra la libertad de cátedra, la autonomía universitaria y contra la lógica. Si me matriculo en Derecho, por ejemplo, ¿cómo voy a opinar yo del plan de estudios de Derecho? Si voy a aprender...Regula los paros universitarios. La huelga es un derecho de los trabajadores, pero no de los estudiantes universitarios. ¿Quién va a pagar por esas horas de docencia perdidas? ¿Quién va a proteger a los estudiantes que quieran estudiar?”, reflexiona Ossorio en la entrevista. Junto a todo ello, el número dos del Gobierno de Ayuso lamenta que la LOSU no incluya el castellano como lengua común. Lo que, a su juicio, significa que en la práctica obedece a la intención del Gobierno y de sus socios de normalizar “que pase lo que en la Pompeu Fabra que el claustro ha dicho que se prohíba el español en los órganos de la universidad y las comunicaciones externas e internas, pero no el inglés...”.

Por tanto, la posibilidad de que la Comunidad de Madrid acuda al TC, está encima de la mesa: “Valoramos recurrir al Constitucional si viéramos determinados aspectos que pudieran incurrir en inconstitucionalidad, aunque estamos esperando a que la ley se apruebe porque lo que hasta ahora hay es un proyecto de ley que cambiará con la tramitación parlamentaria. Es una norma que quiere fomentar la agitación en las universidades y la politización pero no puede ser que estos señores de Podemos lleven a las universidades donde a ellos les gustaría que estén”, asegura Ossorio a LA RAZÓN.