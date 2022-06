Ossorio: «Mi apoyo a Ayuso no fue una cuestión de amistad. Tuve claro qué era lo correcto»

En el fragor de la batalla educativa que está librando el Gobierno de Díaz Ayuso contra el de Pedro Sánchez, con Ossorio al frente, el ahora consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz sube un peldaño más para convertirse en vicepresidente. No solo coordinará al Ejecutivo autonómico, también tiene puesta la mirada en el partido en un momento clave. Concede a LA RAZÓN su primera entrevista como número dos del Ejecutivo madrileño.

¿Por qué es necesaria una vicepresidencia ahora con un Gobierno que, según afirman, está funcionando como un reloj?

Es verdad que el Gobierno está funcionando muy bien, pero la presidenta tiene una visión no solo del día a día, sino a más largo plazo, en cómo será Madrid en 10 o 15 años y quiere que empecemos a tomar medidas. Ella quiere encomendarme esa misión.

La última experiencia del Gobierno de Ayuso con un vicepresidente no salió muy bien. ¿Qué cosas va a rectificar respecto a la experiencia que hubo con Ignacio Aguado?

Era un escenario distinto. Éramos dos partidos. Cs probablemente tenía la idea de que, cuando se gobierna en coalición, el pez grande se puede comer al chico e Ignacio Aguado tenía un constante deseo de dejar claro que era distinto del PP, que discrepaba de muchas medidas...Eso en un gobierno es muy complicado. No obstante, bastante bien salieron las cosas. Fueron épocas muy difíciles. Llegó la pandemia y, después, nos presentamos al 4 de mayo con un enorme respaldo popular. ¿Por qué la situación del vicepresidente no fue todo lo buena que cabía esperar? Porque éramos dos partidos.

Entre las interpretaciones que han circulado para justificar su nombramiento está la de su lealtad hacia Ayuso durante la crisis del PP. ¿Comparte esta idea?

Yo desearía que no. Confío en que es por que se piensa que lo puedo hacer muy bien en ese puesto, me he esforzado, he sacado las cosas que se me han encomendado y he servido a los madrileños. Preferiría pensar que es porque la presidenta confía en mí más que por una cuestión de lealtad. Más allá de lealtades hacia una persona concreta, tuve muy claro quién estaba comportándose de la manera correcta y quién de la manera incorrecta. No fue una cuestión de amistad hacia Díaz Ayuso.

¿Cree que se ha cerrado esa crisis de verdad?

Afortunadamente no ha habido crisis. La presidenta ha diferenciado entre los temas de partido y los de gobierno. ¿Quién ha sido más “casadista” que Isabel Díaz Ayuso o yo mismo? Si hacemos caso a lo que dijo la presidenta: «No creo en las heridas cerradas en falso, quiero que todo el que ha formado parte de esta campaña sea puesto en la calle”...No ha salido nadie del PP desde entonces. Creo que tenemos que ponernos en su posición. Es muy duro que achaquen delitos a tu familia y que personas de tu propio partido estén abonando esa tesis. Ha debido pasarlo muy mal. De ahí que dijera que se la había tratado con auténtica crueldad. Se refería a las personas que habían contribuido a perjudicar a su familia.

Entrevista al vicepresidente y consejero de educación, Enrique Ossorio. FOTO: Jesús G. Feria La Razon

Mencionaba que una de sus misiones será preparar la región de cara a los próximos diez o quince años. Hace unos meses Sánchez presentó su proyecto para España en 2050 y ustedes lo criticaron. ¿En qué se puede parecer la labor que tiene encomendada y en qué no?

Hay una clara diferencia. A Sánchez el presente y el pasado inmediato le han ido muy mal. Los españoles se han dado cuenta de que son un gobierno de gente poco preparada y de poco de fiar. Sin embargo, Ayuso tiene en su haber que gestionó muy bien la pandemia, Filomena y la oposición al Gobierno de la nación en todas esas medidas, leyes y proyectos que son dañinos para los españoles. Que Isabel Díaz Ayuso tenga la vista puesta en los próximos diez o quince años yo creo que le honra y que Sánchez quisiera despistar a los españoles y mirar a 2050 es otra maniobra evasiva más.

¿Una autonomía debe hacer oposición al Gobierno central?

No hacemos oposición. Nosotros también somos Estado y tenemos que defender los intereses de los madrileños.

Madrid hace oposición a Sánchez porque nosotros también somos Estado

Con la EVAU, los alumnos madrileños se han quejado de estar en inferioridad de condiciones con respecto a los de otras comunidades donde la prueba se supone que es menos exigente. ¿Cuántos estudiantes de la región se tienen que ir fuera?

Estos datos no los tenemos porque esto se va a producir dentro de algunas semanas, cuando las universidades fijen las notas de corte. Ahí se verá que habrá alumnos que se tendrán que ir a las universidades privadas, queriendo ir a una pública, o fuera de Madrid. Es un clamor. En la Oficina de Información a las Familias y los Estudiantes Universitarios, la queja mayoritaria es ese supuesto agravio. Somos conscientes de que en otras comunidades son más flexibles y ponen mejores notas. Hay que evolucionar hacia una prueba común. Igual va a ser muy difícil, por la disparidad de currículos, pero al menos hay que ir a unos criterios homogéneos de evaluación y realización de la prueba.

¿Madrid se ha planteado romper el distrito único y facilitar que los alumnos madrileños tengan preferencia en las universidades públicas de la Comunidad?

Lo hemos pensado ante esta injusticia, pero no lo podemos hacer. He analizado la Ley Orgánica de Educación y dice claramente que el distrito universitario es único. Por lo tanto, Madrid no podría poner trabas o ventajas a los alumnos a la hora de conseguir plaza. Sería la solución fácil al problema que tenemos, por ejemplo, quitar puntos por ser de una determinada región que se sepa que habitualmente infla las notas. Pero la ley estatal dice que la organización de la EVAU es competencia del Gobierno, la realización material es de las comunidades y de las universidades y que el distrito es único. En conversaciones con los rectores hemos barajado todo tipo de soluciones, porque es un problema que nos preocupa, pero la ley está muy clara.

¿Teme una denuncia del Ministerio una vez que se aprueben los currículos de Madrid?

El Gobierno de Sánchez nos ha metido en una guerra en materia de Educación que no sabemos qué consecuencias va a tener. Se les ha ido la mano con la ley orgánica. Hemos quitado muchos conceptos que se repetían una y otra vez con una intención de adoctrinar, pero ante la amenaza de que el Ministerio recurra nuestro decreto nos hemos curado en salud y hemos incluido una disposición en la que dice que, independientemente que la Comunidad de Madrid apruebe un decreto con un determinado contenido, los decretos del Estado rigen en la región.

‘‘El Gobierno nos ha metido en una guerra educativa que no sabemos qué consecuencias tendrá

¿Temen que se abra otro frente judicial con los editores al mantener los libros de texto del año pasado?

No creo porque lo que hemos hecho es una recomendación. El esfuerzo que hacen los editores es infinito, pero no puedo recomendar unos libros que tienen un adoctrinamiento brutal.

Entrevista al vicepresidente y consejero de Educación, Enrique Ossorio. FOTO: Jesús G. Feria La Razon

¿Cómo se va a defender Madrid del proyecto de Ley de Universidades (LOSU)?

Hemos presentado alegaciones a la LOSU porque pensamos que no resuelve los problemas de la universidad. Prevé que los alumnos tengan poder vinculante sobre los planes de estudio, lo cual es un despropósito. Va contra la libertad de cátedra, la autonomía universitaria y contra la lógica. Si me matriculo en Derecho, por ejemplo, ¿cómo voy a opinar yo del plan de estudios de Derecho? Si voy a aprender...Regula los paros universitarios, no incluyen el castellano como lengua común...Lo que quieren es que pase lo que en la Pompeu Fabra que el claustro ha dicho que se prohíba el español en los órganos de la universidad y las comunicaciones externas e internas, pero no el inglés... Valoramos recurrir al Constitucional si viéramos determinados aspectos que pudieran incurrir en inconstitucionalidad, aunque estamos esperando a que la ley se apruebe porque lo que hasta ahora hay es un proyecto de ley que cambiará. Es una norma que quiere fomentar la agitación en las universidades y la politización.

Ya han llevado ante el Supremo el decreto de Bachillerato elaborado por Pilar Alegría. ¿Van a acudir también al Tribunal Constitucional?

La LOSU es una ley, pero una Comunidad puede recurrir un decreto ante el Constitucional por invasión de competencias y no estamos apreciando que ocurra eso.