Madrid cierra filas con la AVT y tampoco irá al Congreso a un acto “por las víctimas del terrorismo” en el que estará Bildu

La Comunidad de Madrid no asistirá al homenaje en el Congreso de los Diputados a las víctimas del terrorismo al no querer sentarse al lado de aquellos que no lo condenan y lo “justifican históricamente”.

Así lo ha subrayado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, quien ha justificado la ausencia del Gobierno regional en el homenaje. “La razón por la que la Comunidad de Madrid no estará en el Congreso el día de las víctimas del terrorismo es porque estamos con las víctimas del terrorismo”, ha recalcado.

El Gobierno madrileño sigue así la estela de las Asociación de Víctimas del Terroriismo (AVT), Covite y Dignidad y Justicia, que rechazaron acudir al Congreso a un “homenaje a las víctimas del terrorismo” y sentarse con EH Bildu, la coalición que acoge en su seno a los herederos de Batasuna-ETA. “Esa situación blanquea” a Bildu.

Así, Enrique López ha insistido en que cuando se está, “no se puede estar al lado de aquellos que no condenan el terrorismo y al lado de aquellos que lo justifican históricamente y se convierten en socios privilegiados de Pedro Sánchez”.

“Sánchez les concede ese estatus y no podemos estar la lado de aquellos que no están con las víctimas”, ha censurado consejero madrileño.