La OTAN frustra a los turistas en Madrid: “Ni el Prado ni el Palacio ni la Catedral. Nos vamos a Toledo”

“Están siendo días raros”, coinciden en manifestar los transeúntes que pasean por el centro de Madrid. Esta semana, los comercios, la hostelería y el transporte del centro de la capital han de adaptarse a las condiciones que exige la celebración de la Cumbre de la OTAN. Los accesos a Madrid por carretera registraron un 8,5% menos vehículos este martes respecto al pasado; este fue el día más complicado y el que, según el alcalde, Martínez-Almeida: “Dentro de los límites de la M-30, ayer disminuyó un 30 % respecto al mismo día de la semana pasada, y a la vez, se registró el mayor índice de ocupación en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes desde junio de 2019″. Los datos constatan que los ciudadanos han respondido al llamamiento al teletrabajo de las administraciones públicas o bien han optado por utilizar el transporte público, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

Uno de los camareros del restaurante Copa de Balón, ubicado en la Plaza Mayor, ha contado a LA RAZÓN que todo está volviendo a la normalidad y que fue el ayer cuando tuvieron que cerrar a partir de las cuatro de la tarde: “Por suerte, hasta esa hora, dentro del restaurante pudimos seguir funcionando y dando servicios. Solo tuvimos que cerrar una tarde, aunque sí notamos pérdidas ya que la terraza en verano es lo más demandado”. Lo mismo ocurrió en Café de la Plaza, cuyos trabajadores informan: “Ayer tuvimos que cerrar terraza, pero afortunadamente tenemos un patio interior en el que los clientes siguieron consumiendo”.

Una trabajadora de correos de la calle Preciados cuenta que, dentro de las circunstancias, ha sido una semana tranquila y su trabajo no se ha visto afectado: “Los días de atrás ha estado todo un poco más alterado, pero ayer y hoy mucho mejor. Yo he entrado a las 7:30 de la mañana y salgo a las 15 horas, como siempre”. Sin embargo, no han dicho lo mismo otros sectores que sí se han visto afectados, por ejemplo, desde The Yellow Tour, empresa de tours guiados, declaran que todas las visitas que tenían planeadas para esta semana por la zona centro han tenido que ser canceladas: “Ayer no podíamos pasar por la Plaza Mayor ni por Sol, ayer Princesa y Avenida de América estaban cerradas. Está afectando a las rutas de autobuses y taxis, pues estamos limitados para ir a trabajar o a casa. El horario de trabajo también cambió, no trabajamos hasta las ocho de la noche sino hasta las cuatro. Por tanto, estos días nos hemos dedicado a hacer tours por fuera de Madrid, en zonas como Toledo o Segovia. Ya hemos vuelto a la normalidad, pero nos han avisado de que estamos sujetos a cualquier aviso o eventualidad”.

Del mismo modo, los turistas también han sufrido algunas consecuencias a causa del evento. Un matrimonio de uruguayos que se encontraba apurando su último día en la capital lamentaba haber visto zonas emblemáticas de Madrid “ampliando el zoom en sus cámaras”. “Nos complicó bastante. No nos avisaron, pues nuestros billetes los compramos en febrero. Vinimos para tres días a Madrid y nos encontramos con el Museo del Prado cerrado, tuvimos que cambiar nuestra ruta, el Palacio Real y la Catedral lo pudimos ver desde muy lejos porque estaba todo vallado. Nos tuvimos que ir a Toledo porque en Madrid no había mucho que hacer”.

La DGT ha puesto en marcha un plan para hacer frente a las afecciones a la circulación que se derivarán del importante dispositivo de seguridad previsto por la Cumbre, que se celebrará hoy y mañana, y que tiene como epicentro el Recinto Ferial de Ifema. Aunque las carreteras directamente afectadas son la A-2, la M-11 y la M-40, en el tramo comprendido entre esas dos vías, la DGT ha advertido de que pueden producirse cortes y desvíos en otros puntos que, previsiblemente, generarán retenciones en el resto de accesos a la capital, donde cada día entran 500.000 vehículos. En caso de que no se pueda optar por el teletrabajo y se tenga que acceder a Madrid el único itinerario alternativo de alta capacidad es la R-2 para coger luego la M-50 hacia la capital, teniendo en cuenta que los cortes de calles complicarán la circulación. Tráfico, además, aconseja utilizar el metro y cercanías para los trayectos desde y hacia el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Cortes en Castellana-Recoletos-Prado y M-30 Nudo Norte

El Centro de Gestión de la Movilidad del Ayuntamiento de Madrid recordó el miércoles que se volverán a realizar cortes de tráfico en los ejes del paseo del Prado, paseo de Recoletos, paseo de la Castellana, M-30 Nudo Norte y sus respectivos accesos, con motivo de la Cumbre de la OTAN que ha arrancado el miércoles en Ifema. José Luis Martínez-Almeida, ha aportado una serie de datos que avalan que la ciudad y los madrileños están “respondiendo de forma admirable al reto que supone ser la ciudad anfitriona de esta reunión de la Alianza Atlántica”. Mañana seguirá habiendo complicaciones puesto que el cónclave se sigue celebrando en Ifema y por el posterior traslado de los mandatarios al aeropuerto cuando se zanje la Cumbre de Madrid.