Las calles de Chueca se llenan de vivencias reales LGTBIQ+

Desde hace días el barrio de Chueca luce más colorido que nunca por la celebración del Orgullo 2022, después de dos años de no poder hacerlo con total normalidad, y gracias al proyecto que ha llevado a cabo el canal de televisión SundanceTV, con el que algunas de las fachadas de la ciudad se han llenado de arte inspirado en historias del colectivo LGTBIQ+. Cuatro establecimientos han sido seleccionados para formar parte de este circuito de ilustraciones de gran formato que han cubierto sus exteriores bajo el lema de Historia reales de todos los géneros durante todos los días del MADO Madrid Orgullo 2022. Para ello, han seleccionado a cuatro grandes artistas vinculados con el colectivo para reivindicar y celebrar la diversidad de la forma que mejor han sabido: mediante la diversidad de géneros cinematográficos que ofrece este canal de televisión como son la comedia, el drama, la aventura y la fantasía. Cachorro, Genie Espinosa, Irene Pérez y Vera Yin Yang han tenido tres días para crear una obra inspirada en cada uno de estos géneros y representar con ellas una variedad de situaciones que personas del colectivo LGTBIQ+ pueden experimentar en su día a día.

Así, en el número 1 de la calle Augusto Figueroa, podemos encontrar en Yellow Korner la obra de Vera Yin Yang con la que representa los miedos previos a «salir del armario» bajo la premisa de «Aventura es intentar explicárselo a tu abuelo». Para esta ilustradora, lo más complicado ha sido darle la vuelta a esta frase y sacarle ese lado positivo. «Quería darle esa visión de que al final da igual la generación que sea, siempre te acaban comprendiendo y que aunque es difícil, si se quiere se puede», confiesa a LA RAZÓN. Precisamente ella, dice haber sido la primera en llevarse una sorpresa cuando en alguna ocasión ha sentido esas barreras desde un principio con las personas más mayores. «Creía que no me iban a comprender porque no teníamos nada en común y al final terminábamos entendiéndonos», asegura.

En el primero de los cierres de los dos que ha pintado encontramos a una mujer en tacones que intenta encajar uno de estos a otra persona y que no termina de lograr. En el otro, para reflejar precisamente esa comprensión de la que habla ha ilustrado a un señor de avanzada edad luciendo también ese tipo de zapatos y que parece feliz y bailando. Como en el resto de sus obras, está también caracterizada por ser un estallido de color. «Es la forma que tengo de expresar lo que siento, lo que vivo y de llamar la atención. Un grito de aquí estoy y esto es lo que quiero decir», apunta. Sus ganas de decir todo lo que ha callado en su vida, pues ha sido ella misma la que tuvo que vivir en primera persona este tipo de situaciones cuando se declaró bisexual.

"Aventura es intentar explicárselo a tu abuelo" de Vera Yin Yang FOTO: SundanceTV

No muy lejos de allí, en el once de la calle de Santa Brígida encontramos «Drama es que no te llamen por tu nombre» ilustrada por la artista Irene Pérez. Sus obras son de estilo realista y están basadas en la parte psicológica de las personas y de esos pensamientos negativos «que todos guardamos dentro y que los demás no son capaces de ver». «De alguna forma he querido mostrar la impotencia que sienten aquellas personas cuya verdadera identidad no coincide con el género que se les asigna al nacer», cuenta a este periódico. A través de dos personajes que no tienen identidad, y que ha dibujado sin rostro, busca mostrar la ansiedad que genera que no te vean cómo realmente eres y reflejar así, su apoyo a aquellas personas transgénero. «Estoy muy ilusionada. Normalmente pinto cuadros, pero tener la oportunidad de mostrar mi arte en otras dimensiones además de tener la oportunidad de transmitir un mensaje tan necesario y que se conmemora estos días es muy importante», confiesa. Después de varios días sin dormir, debido a las altas temperaturas que ha sufrido la capital, se muestra «satisfecha» con el trabajo hecho. «Poder dar un pedacito de mí a través de esta obra y haber podido crear algo de una temática que no es la mía, pero que es tan necesaria y que me ha gustado adaptarme a ella me ha encantado», sentencia.

"Drama es que no te llamen por tu nombre" es la obra de Irene Pérez FOTO: SundanceTV

Esto no le ha pasado a Cachorro, el tercer artista seleccionado y que ha sido el encargado de representar «Comedia es que se pongan de los nervios al ver tu ropa» en el cierre de Brunchit, en la calle del Acuerdo esquina con Noviciado. Su trabajo siempre gira en torno a la idea de masculinidad, qué papel juega en el siglo XXI, dentro de lo «queer» y de su variación constante. «Me apetecía darle un toque divertido y para ello me he inspirado en algunas de mis películas favoritas y dónde hay mucho travestismo», comenta a LA RAZÓN, como son «La jaula de las locas» y «Las aventuras de Priscila, reina del desierto». Ha escogido las nubes como elemento principal para su obra, «porque reivindican la idea de que es algo muy plástico y moldeable, con formas diversas y aleatorias. Todas podemos ser una nube y coger cualquier forma».

También están las letras y los colores que tanto caracterizan sus obras. «Utilizo muchos colores porque reivindico la idea del color como una forma de reivindicar un estado de ánimo alegre», confiesa. El artista dice creer firmemente que el que se rodea de colores «huye de la depresión y la tristeza». Por eso, ha escogido diversos colores en esta obra y lo ha representado además, en forma de rayo para otorgarles un «poder tremendo». En los últimos años ha llevado a cabo sus obras en diferentes formatos pero no ha sido hasta este año cuando ha empezado con los murales, siendo este su tercero. «Me gusta pensar que ningún formato se me resiste y la idea de que mi arte puede estar en cualquier superficie», apunta. Además, siente como necesario e interesante salir de la «zona de confort» y define este cambio a una escala mayor como algo «excitante y divertido».

"Comedia es que se pongan de los nervios al ver tu ropa" es la ilustración de Cachorro FOTO: sundancetv

Para terminar, el género que no podía faltar es el de la fantasía y que tan bien ha presentado Genie Espinosa en el cierre del Bar Freeway, en el siete de San Vicente Ferrer. Interesada por la no normatividad dice haberse inspirado en sus músicos favoritos para representar lo que quiere decir con los personajes que dibuja. Dando como resultado una obra llena de color, formada por personajes de grandes dimensiones y efectos de música abstractos para ilustrar que «la fantasía es poder ser quien tú quieras». Recuerda que «una vez me dijeron que trabajo con personajes muy expresivos, un poco enfadados y que no piden perdón por el espacio que ocupan», algo con lo que se sintió más que identificada. Y asegura que es por esto que, «me gusta pensar que creo un espacio seguro de representación tanto para mí como para la gente que se para delante de mi obra». Pese a haber llevado sus obras a cabo en diferentes formatos, nunca lo ha hecho a uno de gran formato como el que ha propuesto SundanceTV. Vio en ello la oportunidad. Y, precisamente, el hecho de que se convirtiera en un reto para ella es lo que le llevó a aceptarlo sin ninguna duda: «Es una propuesta muy divertida, me saca de mi mesa de trabajo y me reta a solucionar problemas de una manera distinta».

"Fantasía es poder ser quién tu quieras" FOTO: SundanceTV

Todas estas obras podrán verse hasta mañana en los cierres y persianas de los cuatro locales en el centro de la ciudad, siendo la mejor hora para disfrutar del circuito el periodo entre las 16h y las 20h de la tarde.