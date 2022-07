Hoy conoceremos cuál es el mejor restaurante del mundo: DiverXO, al asalto del «top 10»

Esta tarde tiene lugar en Londres la fiesta de la gastronomía por excelencia en la que se citan los mejores cocineros del mundo. Más que nada, porque en ella se anuncia quién es el mejor restaurante del globo en esta edición de la lista The World’s 50 Best Restaurants, una clasificación tan mediática como prestigiosa, que coloca a los cocineros y a sus establecimientos en el mapa culinario mundial. René Redzepi, al frente de Noma en Copenhague, cede su primer puesto y aunque las quinielas están sobre la mesa, nada se sabe sobre quién se coloca en primera posición. En la nuestra, apostamos por un salto bestial a los primeros puestos de Dabiz Muñoz. Incluso, ponemos la mano en los fogones de DiverXO (www.diverxo.com) porque entra dentro del top 10 del olimpo gastronómico. El año pasado se colocó en el número 20 y, además, fue reconocido como mejor cocinero del planeta al encabezar The Best Chef Awards 2021.

¿Lo último? Ha anunciado que en 2024 traslada el único tres estrellas Michelin de Madrid del hotel Eurobuilding, en pleno centro, a La Finca, a las afueras de la capital. Desde hacía meses nos iba dando pistas del proyecto, que contará con 1.900 metros en los que dar rienda suelta a su locura XO: «La inversión es un poco loca. Por eso, queremos que quien nos apoya entienda lo que hacemos. Quiero que sea el mejor restaurante para los comensales y para un equipo con la sensación de que trabaja con unas condiciones óptimas. El salto será cualitativo», añade. Pero aún hay más, porque el día 24 cierra el actual StreetXO, porque se cruza de acera, sí, cambia de Corte Inglés, pero se queda en la misma calle Serrano. ¿Lo mejor? Estará en el ático, también será más grande, gana en infraestructura y tendrá un bar mayor. Eso sí, la decoración y la propuesta será la misma, porque «ya es la bomba. Sólo vamos a mejorar los espacios en los que dar de comer a 75 personas de una sentada y hasta a 350 en ambos servicios». Sí le gustaría abrir una segunda sede en nuestro país, pero aún tendremos que esperar, ya que primero es el turno de Dubai, donde inaugura el año que viene, con dos de retraso. Incluso, habla de que EEUU le entusiasma y si llega el día de cruzar el charco, tendrá la mirada puesta en Miami y en Los Ángeles. Antes, promete, aunque aún está a la cola, que contaremos los madrileños con un local de GoXO, además de con el ya exitoso «delivery», de la misma manera que ya lo abrió en Barcelona hace unos meses. El «foodtruck» con terraza ya aparcó en Semana Santa en Puerto Banús y recientemente lo ha hecho en Alicante.

Durante nuestra visita a RavioXO, la última incorporación al Universo XO el pasado 16 de mayo, Dabiz nos reconoció que el éxito que saborea como empresa se debe a que “no nos hemos dormido en los laureles y hemos retroalimentado nuestro triunfo. Estamos haciendo las cosas muy bien. Hemos incorporado gente nueva al equipo, que nos está haciendo brillar”. Según sus palabras, el futuro de la hostelería pasa por profesionalizarla y digitalizarla: “En la oficina ya hay14 personas trabajando y formar este equipo es lo mejor que he hecho en los últimos años, ya que vienen de distintas disciplinas. 220 componen el universo XO. Estamos construyendo una empresa muy horizontal, muy rollo Google y Facebook, que nada tiene que ver con la hostelería. Creo que ésta tiene que revolucionarse, cambiar las reglas no escritas, que la han regido durante toda la vida, porque si no, hay muchas cosas que no van a ser posibles, como la gestión del personal y la sostenibilidad humana y económica. Necesita personas que aporten cosas que vengan de fuera”

Lleva 15 años escuchando que está de moda, pero, reconoce, que desde que “he cambiado como persona y el estilo de mi empresa, llegamos a otra dimensión. Todo suma”. De ahí la locura XO que le envuelve y traslada, incluso. a los productos que el común de los mortales podemos adquirir. ¿Han probado el gazpacho? Otra maravilla: “Creo que somos imparables, que brillamos más que nunca, porque contamos con talento aportando más cosas nunca. Decidí que quería trabajar con los mejores del mundo de todas las disciplinas diferentes a la hostelería. En la oficina huele a talento y eso es estupendo”, apunta, al tiempo que explica que lo que marcó el cambio hace cinco años fue la llegada de Pedro Casado, CEO de la empresa, que trabaja conmigo desde hace 10 años, es un profesional del mundo de las marcas y junto con Cristina, como directora del Universo XO, han sido quienes han dado un giro de 360 grados al mundo XO como empresa. Son los responsables y juntos gestionan temas que yo ni me entero”.

No te pierdas Locuras XO Dabiz y Cristina Pedroche inauguraron el pasado 16 de mayo RavioXO, espacio en el que rinden tributo a la pasta. Es un concepto rompedor, único, viajero y transgresor. Pero también, pura artesanía y orfebrería en la mesa. El centollo Singapore, el ravioli frío escabechado de perdiz, erizo, jalapeños, tomatillo y tobiko, los fettucine arrabiata chinesca y el bao boloñesa coreana de venado, son algunos ejemplos de sus obras efímeras.